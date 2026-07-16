مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة

اعتذر مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر عن تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة الذي أثارت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة.

وقوبلت تصريحات مروان عطية عبر قناة إم بي سي مصر حول تضحيات لاعبي الكرة بعاصفة من الانتقادات.

وقال مروان عطية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أعتذر لأي شخص فهم كلامي بشأن تضحيات لاعب الكرة بشكل خاطئ".

وأضاف لاعب وسط الأهلي "كنت أقصد ضغط مجال كرة القدم وهو المجال الذي أعمل فيه، وليس أكثر من ذلك، لا أتحدث عن ضغط الحياة بشكل عام".

وتابع "أعلم تماما أن أهلنا وإخوتنا الذين ننتمي إليهم يتعبون ويشقون ويسعون كل يوم من أجل رزقهم، ولديهم تضحيات عظيمة وضغوط أكبر بكثير".

وأكمل "نحن، الحمد لله، رزقنا الله بمهنة، ويعلم الله أنني كنت أتحدث فقط عن الضغوط الخاصة بكرة القدم، والتي لا تُقارن بضغوط الحياة وتعب الناس. فكل مهنة في الحياة لها جوانبها الإيجابية والسلبية".

وأتم "أعتذر، وأتمنى أن أكون قد أوضحت وجهة نظري، لأنني لا أحب أن يغضب مني أحد".

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب ببلوغ دور ال16 ببطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية لاستقبال بعثة منتخب مصر، وتقديم التحية لهم على ما حققوه من أداء بطولي ونتائج غير مسبوقة.

وكان في استقبال بعثة منتخب مصر بمطار العلمين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.