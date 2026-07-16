مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة

الخميس، 16 يوليه 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

مروان عطية - مصر - البرازيل

اعتذر مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر عن تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة الذي أثارت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة.

وقوبلت تصريحات مروان عطية عبر قناة إم بي سي مصر حول تضحيات لاعبي الكرة بعاصفة من الانتقادات.

وقال مروان عطية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أعتذر لأي شخص فهم كلامي بشأن تضحيات لاعب الكرة بشكل خاطئ".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي مستمر بين ميسي ومبابي بملاحقة كين وبيلينجهام كأس العالم - عيسى ماندي ينضم إلى ليفانتي كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو

وأضاف لاعب وسط الأهلي "كنت أقصد ضغط مجال كرة القدم وهو المجال الذي أعمل فيه، وليس أكثر من ذلك، لا أتحدث عن ضغط الحياة بشكل عام".

وتابع "أعلم تماما أن أهلنا وإخوتنا الذين ننتمي إليهم يتعبون ويشقون ويسعون كل يوم من أجل رزقهم، ولديهم تضحيات عظيمة وضغوط أكبر بكثير".

وأكمل "نحن، الحمد لله، رزقنا الله بمهنة، ويعلم الله أنني كنت أتحدث فقط عن الضغوط الخاصة بكرة القدم، والتي لا تُقارن بضغوط الحياة وتعب الناس. فكل مهنة في الحياة لها جوانبها الإيجابية والسلبية".

وأتم "أعتذر، وأتمنى أن أكون قد أوضحت وجهة نظري، لأنني لا أحب أن يغضب مني أحد".

May be an image of ‎soccer, football and ‎text that says '‎.com FilGoal FilG 19 أنا بعتذر حد فهم كلامي غلط بخصوص تضحيات لاعب الكره أنا كنت اقصد ضغط وتعب مجال الكره الي هوا شغلي مش اكتر مش بتكلم على ضغط او تعب الحيا بشكل عام لاني واخوتنا الي احنا منهم بسعب وبتشقي وبتجر ي كل يوم على رزقها وعندها تضحيات عظيمة وضغوط اكبر بكتير الحمدلله ربنا رزقنا بشغلانه ويعلم ربنا اني كنت بتكلم بخصوص جرئية ضغوط الكورة التي تقارن بضغوط الحياة وتعب الناس ولكل شغلانه ف الحياه فيها الحلو والوحش أنا آسف واتمنى اكون وضحت لاني مش بحب حد يزعل مني 19 مروان عطية لاعب الأهلي FilGoal fxod fxo&FilGoal‎'‎‎

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب ببلوغ دور ال16 ببطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية لاستقبال بعثة منتخب مصر، وتقديم التحية لهم على ما حققوه من أداء بطولي ونتائج غير مسبوقة.

وكان في استقبال بعثة منتخب مصر بمطار العلمين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

مروان عطية منتخب مصر الأهلي كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي مستمر بين ميسي ومبابي بملاحقة كين وبيلينجهام كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو كأس العالم - بيرن: تعاملنا بشكل جيد مع ميسي.. لكنه صنع هدفين في لحظة كأس العالم - المدرب الوطني يفوز.. تتويج مدرب نفس البلد باللقب مستمر كأس العالم - سيميوني: ميسي يقاتل كأنه الأصغر سنا كأس العالم - الكشف عن موعد الإعلان عن تعيين زيدان كمدرب لمنتخب فرنسا كأس العالم - هاري كين: ما يقدمه ميسي مع المنتخب بعمر 39 عاما أثبت أنه لا حدود
أخر الأخبار
الزمالك يعلن تسلم النادي خطاب تخصيص الأرض الجديدة بمدينة أكتوبر 15 دقيقة | الدوري المصري
مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة 26 دقيقة | في المونديال
أثليتك: أستون فيلا يرغب في ضم بالينيا 42 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى ساعة | في المونديال
كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي مستمر بين ميسي ومبابي بملاحقة كين وبيلينجهام ساعة | في المونديال
كأس العالم - عيسى ماندي ينضم إلى ليفانتي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - العسقلاني يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس