أثليتك: أستون فيلا يرغب في ضم بالينيا

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي أستون فيلا يجري محادثات مع بايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا.

قبل أيام، أعلن توتنام رسميا نهاية مشوار بالينيا مع الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته وعودته إلى بايرن ميونيخ.

وأوضح التقرير أن أستون فيلا يرغب في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد بالينيا مع بايرن ميونيخ صيف 2028.

ووجه توتنام الشكر إلى بالينيا على ما قدمه بقميص توتنام خلال الموسم الماضي، متمنيا له التوفيق في مشواره المقبل مع النادي البافاري.

وقاد اللاعب البرتغالي توتنام للبقاء في الدوري الإنجليزي بعدما كان قريبا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بعد موسم مخيب للآمال.

وشارك بالينيا مع توتنام في 45 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 3 آخرين.