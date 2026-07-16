كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى

الخميس، 16 يوليه 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

كولينا

دافع بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، بعد انتقادات مدرب فرنسا.

وكان ديدييه ديشامب قد شكك في مستوى الحكم السلفادوري إيفان بارتون عقب خسارة فريقه أمام إسبانيا بهدفين دون مقابل.

وقال ديشامب للصحفيين: "إذا تحدثت سيبدو الأمر وكأنني خاسر سيئ، لكن هل الحكم على مستوى إدارة نصف نهائي؟ هناك ركلة الجزاء، لكن الأمر لا يتعلق بها فقط".

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ورد كولينا عبر موقع فيفا قائلا: "نعم بالتأكيد، حكامنا على أعلى مستوى".

وكان كولينا قد دافع من قبل عن الحكام في البطولة بعد انتقادات من منتخب مصر عقب مباراته أمام الأرجنتين.

وسجل هدفي إسبانيا كل من ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، وبيدرو بورو، ليقودا الفريق إلى النهائي.

وقال ديشامب: "إسبانيا دافعت بشكل جيد وأغلقت المساحات، كما أننا ارتكبنا أخطاء فنية، وكان من الصعب خلق فرص".

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا نظيره الأرجنتين في المباراة النهائية والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان منتخب الأرجنتين قد حوّل تأخره لفوز مثير على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

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