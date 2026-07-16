كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي مستمر بين ميسي ومبابي بملاحقة كين وبيلينجهام

الخميس، 16 يوليه 2026 - 14:22

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - ميسي - مبابي

يواصل سباق هداف كأس العالم 2026 جذب أنظار الجماهير، مع اقتراب البطولة من نهايتها وتصاعد المنافسة بين نجوم الكرة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.

ويتصدر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم فرنسا ترتيب الهدافين ويلاحقهما كل من إرلينج هالاند هداف النرويج وهاري كين وجود بيلينجهام ثنائي إنجلترا.

ولا يتبقى على انتهاء البطولة سوى المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين ومباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وإنجلترا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - عيسى ماندي ينضم إلى ليفانتي كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو كأس العالم - بيرن: تعاملنا بشكل جيد مع ميسي.. لكنه صنع هدفين في لحظة كأس العالم - المدرب الوطني يفوز.. تتويج مدرب نفس البلد باللقب مستمر

ويرصد لكم FilGoal.com ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن:

1: ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 أهداف.

1: كيليان مبابي (فرنسا) 8 أهداف.

3: إرلينج هالاند (النرويج) 7 أهداف.

4: هاري كين (إنجلترا) 6 أهداف.

4- جود بيلينجهام (إنجلترا) 6 أهداف.

وينتهي كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

إنجلترا ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم إسبانيا هاري كين فرنسا كيليان مبابي إرلينج هالاند جود بيلينجهام
نرشح لكم
مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو كأس العالم - بيرن: تعاملنا بشكل جيد مع ميسي.. لكنه صنع هدفين في لحظة كأس العالم - المدرب الوطني يفوز.. تتويج مدرب نفس البلد باللقب مستمر كأس العالم - سيميوني: ميسي يقاتل كأنه الأصغر سنا كأس العالم - الكشف عن موعد الإعلان عن تعيين زيدان كمدرب لمنتخب فرنسا كأس العالم - هاري كين: ما يقدمه ميسي مع المنتخب بعمر 39 عاما أثبت أنه لا حدود
أخر الأخبار
الزمالك يعلن تسلم النادي خطاب تخصيص الأرض الجديدة بمدينة أكتوبر 13 دقيقة | الدوري المصري
مروان عطية يعتذر ويوضح تصريحاته بشأن تضحيات لاعبي الكرة 24 دقيقة | في المونديال
أثليتك: أستون فيلا يرغب في ضم بالينيا 40 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - كولينا يرد على انتقادات ديشامب: حكامنا على أعلى مستوى ساعة | في المونديال
كأس العالم - صراع الحذاء الذهبي مستمر بين ميسي ومبابي بملاحقة كين وبيلينجهام ساعة | في المونديال
كأس العالم - عيسى ماندي ينضم إلى ليفانتي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - العسقلاني يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس