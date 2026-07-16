كأس العالم - عيسى ماندي ينضم إلى ليفانتي

الخميس، 16 يوليه 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

عيسى ماندي

أعلن نادي ليفانتي يوم الخميس تعاقده مع الدولي الجزائري عيسى ماندي.

وانتقل ماندي إلى ليفانتي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليل الفرنسي.

ووقع الجزائري على عقد يمتد حتى صيف 2028.

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وأوضح النادي عبر موقعه أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي، قبل أن ينضم خلال الأيام المقبلة إلى تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب لويس كاسترو.

وأنهى ماندي مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس العالم قبل أسابيع.

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وتدرج ماندي في أكاديمية ستاد ريمس، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني في موسم 2016-2017 عبر بوابة ريال بيتيس، حيث أمضى 5 مواسم.

وفي موسم 2021-2022، انضم إلى فياريال، بعد ذلك، بدأ تجربة جديدة مع ليل الفرنسي في موسم 2024-2025.

وخاض عيسى خلال الموسم الماضي 40 مباراة، بواقع 29 مباراة في الدوري الفرنسي و11 مباراة في الدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته، لعب ماندي 206 مباريات في الدوري الإسباني، إضافة إلى 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا و22 مباراة في الدوري الأوروبي.

عيسى ماندي ليفانتي ليل
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