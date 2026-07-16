كأس العالم - بينهم 95 ألف من حمزة.. برشلونة يحصد ما يقارب من 3 ملايين يورو

ينتظر نادي برشلونة تحقيق عوائد مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظير مشاركة لاعبيه الدوليين في كأس العالم، رغم انخفاضها مقارنة بالنسخة الماضية.

وحسم ثمانية لاعبين من أصل 16 من برشلونة تواجدهم في المباراة النهائية بعد تأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الأرجنتين.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، سيحصل برشلونة على نحو 2.89 مليون يورو بعد مشاركة 16 لاعبا من صفوفه في البطولة، بينهم 8 لاعبين وصلوا إلى النهائي مع منتخب إسبانيا.

كما يكشف التقرير العوائد المالية لبرشلونة من مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر، إذ سيحصل برشلونة على نحو 94.8 ألف يورو من مشاركته في كأس العالم.

ويأتي ذلك نتيجة احتساب ثلث العوائد الخاصة بالبطولة كاملة، بعد انتقاله النهائي قبل نهاية فترة الإعارة، إضافة إلى نصف ثلث العوائد الخاصة بموسم 2025-2026 عقب انضمامه في يناير على سبيل الإعارة.

وتبلغ القيمة اليومية نحو 4330 يورو لكل لاعب خلال البطولة، إضافة إلى 2045 يورو عن كل مباراة في التصفيات.

وتراجعت عوائد النادي الإسباني مقارنة بكأس العالم 2022، التي حصل خلالها على أكثر من 4.43 مليون يورو، بسبب تغيير نظام التوزيع وزيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقا.

ويعتمد النظام الجديد على تقسيم العوائد بين مرحلتي التصفيات والبطولة، حيث يحصل النادي على مقابل مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب مع منتخب بلاده.

ويعد كل من بيدري وجافي وداني أولمو وفيران توريس ولامين يامال من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في زيادة عوائد النادي.

في المقابل، يحصل برشلونة على جزء من عوائد بعض اللاعبين فقط، وفقا لمدة تواجدهم مع الفريق خلال الموسمين الماضيين.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق جديد بين فيفا والأندية الأوروبية، يهدف إلى تعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها الدوليين.

ومن المنتظر أن تدخل هذه العوائد خزائن برشلونة خلال الربع الأخير من العام الجاري.