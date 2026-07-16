كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. الكشف عن جدول مباريات تمهيدي دوري مرتبط السيدات

الخميس، 16 يوليه 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

ثريا محمد - سيدات الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، عن جدول مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط للسيدات لموسم 2026 - 2027.

وأسفرت القرعة عن وقوع فريقي الأهلي والزمالك وجها لوجه في البداية.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة دوري المرتبط يوم 19 سبتمبر المقبل بمنافسات ذهاب الدور التمهيدي، الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، وذلك بمشاركة 16 فريقًا.

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وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة إذ تحدد من خلالها مواجهات الدور الأول لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

الدور التمهيدي

ويشارك في المسابقة 16 فريقًا، وهم: سبورتنج، الأهلي، الجزيرة، هليوبوليس، الصيد، مصر للتأمين، سموحة، البنك الأهلي، نيو جيزة، الزهور، الشمس، جزيرة الورد، السكة الحديد، الزمالك، الأولمبي، مدينة نصر.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الفائز في مباريات السيدات والمرتبط تحت 16 عامًا على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية للتأهل لدور الثمانية.

جدول مباريات الدور التمهيدي (مرحلة الذهاب)

الجولة الأولى – 19 سبتمبر 2026

سبورتنج × السكة الحديد

الصيد × نيو جيزة

الأهلي × الزمالك

مصر للتأمين × الزهور

الجزيرة × الأولمبي

سموحة × الشمس

هليوبوليس × مدينة نصر

البنك الأهلي × جزيرة الورد

الجولة الثانية – 22 سبتمبر 2026

نيو جيزة × سبورتنج

السكة الحديد × الصيد

الزهور × الأهلي

الزمالك × مصر للتأمين

الشمس × الجزيرة

الأولمبي × سموحة

جزيرة الورد × هليوبوليس

مدينة نصر × البنك الأهلي

الجولة الثالثة – 26 سبتمبر 2026

سبورتنج × الصيد

نيو جيزة × السكة الحديد

الأهلي × مصر للتأمين

الزهور × الزمالك

الجزيرة × سموحة

الشمس × الأولمبي

هليوبوليس × البنك الأهلي

جزيرة الورد × مدينة نصر

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