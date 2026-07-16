كأس العالم - بيرن: تعاملنا بشكل جيد مع ميسي.. لكنه صنع هدفين في لحظة

يرى دان بيرن مدافع إنجلترا أن منتخب بلاده تعامل بشكل جيد وأوقف خطورة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين معظم فترات مباراة الفريقين، ولكنه نجح في الهرب من الرقابة وصنع هدفين.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وقال دان بيرن في منطقة الصحفيين:"أعتقد أننا نجحنا في التعامل مع ميسي بشكل جيد خلال معظم فترات المباراة، لكن ما حدث يوضح قيمة وجودته. يمكنك إيقافه أغلب الوقت، لكنه قادر في لحظة واحدة على الظهور وصناعة هدفين".

وأضاف "كنت راضيا جدا عن الطريقة التي تعاملنا بها مع ميسي ومنتخب الأرجنتين بشكل عام، لكن بعد تسجيلنا الهدف تراجعنا قليلا إلى الخلف كفريق، وهذا التراجع كلفنا المباراة في النهاية".

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.