كأس العالم - المدرب الوطني يفوز.. تتويج مدرب نفس البلد باللقب مستمر

الخميس، 16 يوليه 2026 - 12:59

كتب : محمد سمير

لويس دي لا فوينتي - ليونيل سكالوني - إسبانيا ضد الأرجنتين

تستمر أسطورة تتويج المدرب الوطني بلقب كأس العالم دون كسر حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد خروج منتخب إنجلترا تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

ليتأكد بذلك تتويج مدرب وطني بلقب كأس العالم ما بين ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين ولويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا.

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ويلعب منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو الجاري في تمام العاشرة مساء.

ومنذ انطلاق كأس العالم في 1930، لم يسبق لأي مدرب أجنبي التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب بخلاف منتخب بلاده.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق النجمة الرابعة والتساوي مع منتخبي إيطاليا وألمانيا كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب.

بينما يستمر منتخب البرازيل في الصدارة برصيد 5 ألقاب بالرغم من غيابه عن منصات التتويج منذ نسخة 2002.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب مرة واحدة فقط في 2010، ويسعى لفض الشراكة مع إنجلترا.

وحال تتويج منتخب إسبانيا باللقب سيتساوى مع منتخبي فرنسا وأوروجواي بلقبين لكل منهما.

وحقق ليونيل سكالوني اللقب في النسخة الماضية عندما تفوقت الأرجنتين على فرنسا.

بينما لم يسبق للويس دي لا فوينتي حصد لقب كأس العالم، رغم تتويجه بلقب أمم أوروبا.

الأرجنتين كأس العالم إسبانيا
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