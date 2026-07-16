كأس العالم - سيميوني: ميسي يقاتل كأنه الأصغر سنا

أثنى جوليانو سيميوني لاعب الأرجنتين على الدور الذي يلعبه ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده.

وصنع ميسي هدفين في فوز الأرجنتين المثير على إنجلترا 2-1 بنصف نهائي كأس العالم.

وقال جوليانو سيميوني في منطقة الصحفيين:"ميسي يبلغ من العمر 39 عاما، لقد حقق كل شيء، ويمتلك بالفعل كل ما يمكن لأي لاعب كرة قدم أن يحلم به في مسيرته، ومع ذلك، هو لا يزال يقاىَل في الملعب كأنه الأصغر".

وأضاف "ما يتبقى علينا نحن كلاعبين وما يتوجب علينا فعله، هو أن نترك كل شيء داخل أرضية الملعب، وأن نركض ونقاتل لأجله، ومن أجل الأرجنتين بأكملها. لقد حققنا فوزا مستحقا على إنجلترا ونستحق التواجد في نهائي كأس العالم".

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.