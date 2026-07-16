كأس العالم - الكشف عن موعد الإعلان عن تعيين زيدان كمدرب لمنتخب فرنسا

كشفت شبكة راديو مونت كارلو عن موعد إعلان تعيين زين الدين زيدان في منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا.

يخوض ديدييه ديشامب مساء السبت مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، عندما يواجه إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا ينوي التسرع في الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي بين الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

وفقًا للتقرير، فإن عقد زين الدين زيدان أصبح جاهزًا، لكنه لم يُوقَّع حتى الآن.

ويرغب الاتحاد الفرنسي في توقيع العقد قبل 21 يوليو، وهو موعد اعتماد قانون الحوكمة الجديد لكرة القدم الفرنسية، وذلك لتجنب الحاجة إلى الحصول لاحقًا على موافقة وزارة الرياضة، كما ينص القانون.

وتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا في عام 2012 خلفا للمدرب السابق لوران بلان.

وقاد ديشامب منتخب فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل، ثم توج بالمونديال في 2018 في روسيا، ووصل لنهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي منتصف مسيرته مع فرنسا قاد الديوك للتتويج ببطولة دوري كأس الأمم الأوروبية عام 2021.

وأيضا خسر نهائي يورو 2016 أمام البرتغال.

أما زيدان فقاد ريال مدريد كاستيا، ومساعدا لريال مدريد، قبل أن يتولى المسؤولية كرجل أول في فترتين.

وتوج زيدان بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكل من الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني.

كما فاز زيدان بجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.