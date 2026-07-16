الكشف عن حقيقة اقتراب براهيم دياز من جالاتاسراي

كشف مصدر مقرب من براهيم دياز حقيقة اقتراب الدولي المغربي من الانتقال لصفوف جالاتاسراي التركي.

وارتبط دياز لاعب ريال مدريد بالانتقال إلى جالاتاسراي هذا الصيف.

وقال مصدر مقرب من براهيم دياز لموقع هيسبورت المغربي: "جميع الأنباء التي ربطت دياز بالانتقال إلى جالاتاسراي هذا الصيف غير صحيحة، اللاعب مستمر ضمن صفوف ريال مدريد".

وسبق لدياز اللعب في الدوري الإيطالي بقميص ميلان بين عامي 2020 و2023 على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 42 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 9.

ويمتد عقد دياز مع ريال مدريد حتى صيف 2027، ما يجعل الفترة الحالية هي الفرصة الأخيرة لبيعه قبل المخاطرة برحيله مجانا.