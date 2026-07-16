الكشف عن حقيقة اقتراب براهيم دياز من جالاتاسراي

الخميس، 16 يوليه 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

براهيم دياز - المغرب - البرازيل

كشف مصدر مقرب من براهيم دياز حقيقة اقتراب الدولي المغربي من الانتقال لصفوف جالاتاسراي التركي.

وارتبط دياز لاعب ريال مدريد بالانتقال إلى جالاتاسراي هذا الصيف.

وقال مصدر مقرب من براهيم دياز لموقع هيسبورت المغربي: "جميع الأنباء التي ربطت دياز بالانتقال إلى جالاتاسراي هذا الصيف غير صحيحة، اللاعب مستمر ضمن صفوف ريال مدريد".

أخبار متعلقة:
أربيلوا: لا يزال أمامنا مساحة للتطور.. وعلينا التكاتف مع براهيم دياز تقرير: يوفنتوس يترقب قرار ريال مدريد لحسم صفقة براهيم دياز قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال مؤتمر مبابي: صافرات الاستهجان يجب أن تكون ضدنا كلنا.. وأعلم ما يمر به براهيم دياز

وسبق لدياز اللعب في الدوري الإيطالي بقميص ميلان بين عامي 2020 و2023 على سبيل الإعارة.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 42 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع 9.

ويمتد عقد دياز مع ريال مدريد حتى صيف 2027، ما يجعل الفترة الحالية هي الفرصة الأخيرة لبيعه قبل المخاطرة برحيله مجانا.

براهيم دياز ريال مدريد جالاتاسراي
نرشح لكم
كأس العالم - الكشف عن موعد الإعلان عن تعيين زيدان كمدرب لمنتخب فرنسا كأس العالم - هاري كين: ما يقدمه ميسي مع المنتخب بعمر 39 عاما أثبت أنه لا حدود كأس العالم - بي بي سي: إجراءات تأديبية متوقعة على الأرجنتين بسبب لافتة سياسية كأس العالم - بيلينجهام يكشف تفاصيل مشادته مع ميسي.. "لم تكن شيئا كبيرا" كأس العالم - توخيل: كنا قريبين جدا من الفوز.. وهناك الملايين من المدربين بعد كل مباراة كأس العالم - كين: أشعر بحزن شديد ونحتاج فقط إلى إيجاد تلك القطعة المفقودة فوكلاند أرجنتينية كأس العالم - موعد مباراة فرنسا ضد إنجلترا لتحديد المركز الثالث.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كأس العالم - سيميوني: ميسي يقاتل كأنه الأصغر سنا 5 دقيقة | في المونديال
كما كشف في الجول.. سعد سمير مديرا للكرة بـ سيراميكا كليوباترا 15 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - الكشف عن موعد الإعلان عن تعيين زيدان كمدرب لمنتخب فرنسا 39 دقيقة | في المونديال
الكشف عن حقيقة اقتراب براهيم دياز من جالاتاسراي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كريم أديمي يجتاز الكشف الطبي مع برشلونة ساعة | ميركاتو
كأس العالم - هاري كين: ما يقدمه ميسي مع المنتخب بعمر 39 عاما أثبت أنه لا حدود ساعة | في المونديال
كأس العالم - بي بي سي: إجراءات تأديبية متوقعة على الأرجنتين بسبب لافتة سياسية ساعة | في المونديال
كأس العالم - حمدي فتحي خارج قائمة الوكرة في المعسكر الإعدادي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس 4 انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس