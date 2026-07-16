كريم أديمي يجتاز الكشف الطبي مع برشلونة

اجتاز كريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند الكشف الطبي مع برشلونة تمهيدا للانضمام للبلوجرانا هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة عن الصفقة يوم الخميس.

على أن ينضم أديمي إلى تدريبات برشلونة يوم الجمعة، وفقا لتقارير إسبانية عديدة.

ووصل أديمي إلى كتالونيا يوم الأربعاء بعدما اتفق برشلونة مع دورتموند على ضم اللاعب.

وفقا للتقارير ستصل قيمة الصفقة لـ 22 مليون يورو بالإضافة لمكافآت بقيمة 7 ملايين يورو.

‼️ Karim Adeyemi ya pasa revisión médica en el Hospital de Barcelona La previsión es que mañana se incorpore a los entrenamientos. En un rato empieza la primera y única sesión de los de Flick este jueves. 🎥 @Guillembp01 pic.twitter.com/JxV8JVWGfz — Jijantes FC (@JijantesFC) July 16, 2026

وانضم أديمي صاحب الأصول النيجيرية إلى دورتموند في 2022 من سالزبورج النمساوي مقابل 30 مليون يورو.

وخاض اللاعب 146 مباراة بقميص الأصفر والأسود سجل 36 هدفا وصنع 25 في جميع المسابقات ولم يتوج بأي لقب.

أديمي الذي يشغل مركزي الجناح والمهاجم 312 مباراة في مسيرته سجل خلالها 107 هدفا و66 تمريرة حاسمة.