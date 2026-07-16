كأس العالم - هاري كين: ما يقدمه ميسي مع المنتخب بعمر 39 عاما أثبت أنه لا حدود

أشاد هاري كين قائد منتخب إنجلترا بما يقدمه ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين بعمر 39 عاما.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ الأرجنتين إنجلترا

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

ورفض كين الحديث عن مستقبله وإمكانية الاعتزال الدولي بعد الخروج من كأس العالم.

وقال كين في تصريحات صحفية: "من المبكر الحديث عن مستقبلي، أنا أتعامل مع الأمور عاما بعد عام".

وشدد "كما ترون على الجانب الآخر مع ليونيل ميسي، ما زال يقدم أعلى مستوى وهو بعمر 39 عاما".

واختتم كين تصريحاته "لذلك لا أريد أن أضع حدودا لهذه الأمور فميسي أثبت العكس، واللعب مع إنجلترا هو مصدر فخر وسعادة بالنسبة لي، وهو أكثر شيء أحبه"".

وأبدى قائد إنجلترا إعجابه بما يقدمه ليونيل ميسي في سن 39 عاما، بعدما قاد منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2026.

وساهم كين في وصول إنجلترا إلى نصف النهائي، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفا خلال البطولة.

وشارك المهاجم بدور كبير في بناء الهجمات، وساهم في هدف التقدم الذي سجله زميله أنتوني جوردون خلال مواجهة الأرجنتين.

لكن كين لم يسجل في مباراتي ربع النهائي أمام النرويج ونصف النهائي أمام الأرجنتين، رغم تألقه في الأدوار السابقة.

وقد يدفعه ذلك للاستمرار مع المنتخب والمشاركة في كأس العالم 2030، لكن قراره النهائي لم يُحسم بعد.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.