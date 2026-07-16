كأس العالم - بي بي سي: إجراءات تأديبية متوقعة على الأرجنتين بسبب لافتة سياسية

يواجه منتخب الأرجنتين خطر التعرض لإجراءات تأديبية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد رفع لافتة ذات طابع سياسي عقب الفوز على منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وكشفت شبكة بي بي سي البريطانية أن منتخب الأرجنتين معرض لإجراءات تأديبية من فيفا بسبب احتفاله بلافتة سياسية عقب المباراة.

ورفع لاعبو الأرجنتين لافتة كتب عليها "جزر مالفيناس أرجنتينية" خلال الاحتفالات عقب اللقاء، في إشارة إلى النزاع القائم مع بريطانيا حول جزر فوكلاند.

وتعد هذه الخطوة مخالفة محتملة للوائح فيفا التي تمنع الرسائل السياسية داخل الملاعب، وهو ما قد يعرض الاتحاد الأرجنتيني لعقوبات.

وكان فيفا قد فرض غرامة سابقة على الأرجنتين في 2014 بسبب واقعة مشابهة.

من جانبه، قال ليونيل سكالوني قبل المباراة: "لن أخلط بين كرة القدم والسياسة، هذه مباراة كرة قدم فقط".

وأضاف: "ما حدث في الماضي كان فترة حزينة، ولا يمكننا تغييرها، لكن يجب ألا نخلط الأمور".

وشهدت المباراة إجراءات أمنية مشددة بسبب الحساسية التاريخية بين البلدين.

جزر مالفيناس -وفقا للأرجنتين- والمعروفة عالميا باسم فوكلاند وهو الاسم الإنجليزي لها، هي محل نزاع سيادي بين بريطانيا والأرجنتين.

وربما كان النزاع على هذه الجزيرة سببا في توتر الأجواء داخل المباراة كما شاهد الجميع.

وتُصنّف الأمم المتحدة جزر فوكلاند كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وهو محل نزاع سيادي بين بريطانيا والأرجنتين، وتدعو المنظمة منذ ستينيات القرن العشرين إلى التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات الثنائية.

ورغم استمرار إدراج القضية ضمن ملفات إنهاء الاستعمار، فإن الأمم المتحدة لم تصدر قراراً يغيّر وضع السيادة القائم، تاركة المسألة مفتوحة للتسوية السياسية بين الطرفين.

واندلعت الحرب بين البلدين عام 1982 واستمرت أقل من 3 أشهر لكن لم تنته الحرب بين الطرفين.

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.