لم يتواجد اسم حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر ضمن قائمة فريقه الوكرة القطري لمعسكر الإعداد الخارجي.

وأنهى حمدي فتحي مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب مصر قبل أيام.

وكان من المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الأيام الأولى لفترة الإعداد لحصوله على راحة بعد المشاركة في المونديال.

وأوضح النادي أن اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية في بطولة كأس العالم سينضمون إلى صفوف الفريق لاحقًا خلال المعسكر.

ويطيرفريق الوكرة إلى فرنسا يوم الخميس لبدء معسكره الخارجية.

ويخوض الوكرة 4 مباريات ودية في معسكره بفرنسا.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال كأس العالم، ليغيب عن لقاء إيران، قبل أن يعود في مباراتي أستراليا والأرجنتين.