كأس العالم - بيلينجهام يكشف تفاصيل مشادته مع ميسي.. "لم تكن شيئا كبيرا"

كشف جود بيلينجهام تفاصيل مشادته مع ليونيل ميسي خلال مواجهة إنجلترا أمام الأرجنتين في كأس العالم.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وقال جود بيلينجهام عن مشادته مع ليونيل ميسي للصحفيين: "لم يكن شيئا كبيرا أو سيئا، كنا فقط نتحدث عن خطأ وكنت متأكدا أن الجميع سيحاول تضخيم الأمور".

وكشف "كنت أعتقد أن لدي خطأ سابق، فقال لي ميسي ماذا عن التدخل ضدي فأجبته أنك قوي بما يكفي لتحملها لذلك لا يوجد خطأ".

وأوضح "ما حدث داخل الملعب مجرد نقاش ولا يوجد أي خلاف مع ميسي، واللعب ضده شرف كبير".

واختتم بيلينجهام تصريحاته "الأمر محبط للغاية، وكنت أريد أن أكون جزءا من جيل إنجلترا الذي توج بكأس العالم، وأعتذر للجماهير في النهاية".

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.