النصر يتجه للإبقاء على جون دوران بسبب استمرار الأزمة المالية

تتجه إدارة نادي النصر إلى الإبقاء على الكولومبي جون دوران ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل استمرار الأزمة المالية، التي تعوق إبرام صفقات جديدة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أنَّ إدارة النادي قرّرت إعادة دوران إلى تدريبات الفريق الجارية في الرياض، بعدما تضاءلت فرص التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بديلًا عن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نتيجة عدم وجود أي بوادر للحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية لاستكمال صفقة جديدة.

ولفت التقرير إلى أنَّ اللوائح لا تسمح بقيد دوران ضمن فئة لاعبي المواليد، لكونه لم يُسجل في هذه الفئة عند انضمامه إلى النصر مطلع عام 2025، ما يعني إمكانية تسجيله فقط ضمن قائمة اللاعبين الأجانب.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات المالية في النصر تعزز التوجه للاكتفاء بقيد جون دوران للموسم المقبل، في ظل عدم توفر السيولة المالية اللازمة لإبرام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قبل أيام، طلبت إدارة نادي النصر من وكيل أعمال الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق الأول البحث عن وجهة جديدة، أو الالتحاق بمعسكر الفريق الإعدادي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي تسعى لإغلاق هذا الملف قبل انطلاق المعسكر الخارجي في مدينة لشبونة البرتغالية، 25 يوليو الجاري، ويستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.

وضم النصر اللاعب في يناير 2025، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد يمتدُّ حتى صيف 2030.

وأعار القطب العاصمي دوران في صيف العام ذاته إلى فنربخشة قبل أن يرحل إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2026.

ولعِب المهاجم المولود عام 2003، 18 مباراةً مع النصر، مسجلًا 12 هدفًا.

فيما أحرز مع فنربخشة خمسة أهداف في 21 مباراة، ومع زينيت هدفين في تسعة لقاءات.

وانطلقت مسيرة المهاجم الكولومبي مع نادي إنفيجادو الكولومبي، ومنه انتقل إلى شيكاغو فاير الأمريكي قبل الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.