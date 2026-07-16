كأس العالم - ميسي: أثبتنا جودتنا أمام إنجلترا واستعددت قبل عام.. وإسبانيا تضم لاعبين رائعين

أشاد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بلاعبي فريقه بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم والفوز على إنجلترا.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وكشف ميسي عن معرفته بمنتخب إسبانيا جيدا بسبب متابعته للاعبي برشلونة وأشاد بقدرات لاعبيه.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية: "بدأت الاستعداد لكأس العالم قبل عام كامل، وكنت أتدرب باستمرار لدرجة إنني قضيت شهر ديسمبر في الأرجنتين للتدرب صباحا ومساء، وكنت أبذل قصارى جهدي للوصول لأفضل جاهزية ممكن قبل البطولة".

وكشف "لم أتخذ قراري النهائي بشأن المشاركة حتى العام الأخير، وكنت أتحدث باستمرار مع الجهاز الفني وفعلت كل شيء للوصول لهذه الجاهزية".

وشدد "إذا خسرنا أمام إنجلترا، لخرج الناس وقالوا كلاما غبيا، لكننا لم نمنحهم تلك الفرصة، وكنا نعلم أننا أفضل منهم في كرة القدم".

وتابع "كنا الأفضل في الأربع سنوات الماضية سواء اتفق الناس على ذلك أم لا وبغض النظر عما يقال، والآن نحن بين أفضل فريقين في العالم وهذا يثبت أننا لم نصل لذلك بالصدفة".

وواصل ميسي "التأهل لنهائي كأس العالم مرتين متتاليتين إنجاز نادر وحققه هذا الفريق، ورسالتي لجمهور الأرجنتين نفسها في قطر، استمتعوا واعلموا أن هذا الفريق لن يخذلكم أبدا".

أما عن مواجهة إنجلترا فقال: "كانت مباراة كرة قدم لكننا شعرنا بمشاعر خاصة منذ عزف النشيد الوطني، وحققنا ما يريده الشعب الأرجنتيني".

وأضاف "ما حققناه أمام إنجلترا يثبت مرة أخرى قوة هذا الجيل والعقلية التي نمتلكها، وجودتنا، حققنا الفوز بفضل كل هذه الأمور".

وبسؤاله عن نهائي كأس العالم أجاب "منتخب إسبانيا فريق عظيم وأعرفه جيدا، ويضم لاعبين رائعين ويقدم كرة قدم رائعة".

وأوضح "لعبت ضد لاعبي منتخب إسبانيا وأتابعهم لأن العديد منهم يلعبون لبرشلونة الفريق الذي أعشقه وأتابعه لذلك هي مباراة مميزة بكل تأكيد".

وواصل "أتوقع أن يكون نهائي كأس العالم مباراة متقاربة جدا بين الطرفين".

واختتم ميسي تصريحاته "بصراحة لم أتخيل أبدا كل ما عشته مع هذا الجيل من المنتخب منذ عودتي للمشاركة في كوبا أمريكا 2019، واستمتعت كثيرا بهذه الفترة وكانت رحلة جميلة".

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.