رئيس الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين مدافع نيجيري وآخر إيفواري.. ولا توجد أزمة مع إيبوكا

الخميس، 16 يوليه 2026 - 10:49

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - الاتحاد السكندري

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مفاضلة ناديه بين مدافعين أحدهما نيجيري والآخر إيفواري.

ويتولى حمزة الجمل مهمة تدريب نادي الاتحاد السكندري.

وقال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: "حصلنا على خدمات نور علاء على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا، ونفاضل بين مدافع إيفواري وآخر نيجيري لتدعيم خط الدفاع".

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وأضاف "جون إيبوكا كان المفترض أن ينضم لتدريبات الفريق يوم 10 يوليو، لكنه حصل على إذن لتأخير عودته حتى يوم 20 من الشهر الجاري بسبب مشاكل أسرية".

وأتم تصريحاته "إيبوكا لديه شرط جزائي في عقده قيمته 250 ألف دولار في حال رغبته في الرحيل".

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر.

ويستعد نادي الاتحاد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

الاتحاد السكندري إيبوكا
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