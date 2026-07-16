كأس العالم - توخيل: كنا قريبين جدا من الفوز.. وهناك الملايين من المدربين بعد كل مباراة

يرى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا أن فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز أمام إنجلترا.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وقال توماس توخيل عبر قناة بي بي سي: "نشعر بخيبة أمل، كنا قريبين جدا من الفوز، لكننا تراجعنا كثيرا بعد تسجيلنا الهدف، مما أدى إلى منح المنافس العديد من الفرص".

وتابع "لم نتمكن من استعادة زمام المبادرة، وسمحنا بتسديد العديد من الكرات العرضية والفرص والتسديدات، كنا قريبين لكننا لم نتمكن من الحفاظ على المستوى بعد تسجيلنا الهدف".

وكشف توخيل "أجريت تبديلات هجومية في المباريات الأخيرة، حاولنا فقط مساعدة اللاعبين، فقررنا اللعب بخمسة مدافعين لأن الثغرات كانت واسعة جدا، وفازوا هم بكل الكرات الرأسية واستمروا في إرسال الكرات العرضية".

وشدد "بالتأكيد المسؤولية تقع على المدرب وإذا لم تسر الأمور على ما يرام، فمن السهل القول أننا أخطأنا".

وبسؤاله عن عدم اللعب لإضافة الهدف الثاني بعد التقدم أجاب "بالتأكيد أردنا ذلك لكنني لم أشعر أن التغييرات الهجومية ستُجدي نفعا، واستمرينا على خطتنا لكننا أصبحنا سلبيين، إن لم نتمكن من الاستحواذ على الكرة".

وواصل "لم نكن قادرين على الخروج من منطقة الجزاء، ولم نتمكن نم الفوز بأي كرة، ولم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة لذلك أعتقد أن المشكلة لم تكن هيكلية والمباراة تغيرت تماما".

واختتم توخيل تصريحاته "هناك الملايين من المدربين بعد كل مباراة، وجميعهم يعرفون الوضع جيدا، ولا بأس مع ذلك أتفهم وجود تلك النقاشات".

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

وكان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.