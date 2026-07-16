كأس العالم - مارتينيز: العودة إلى النهائي إنجاز للبلد بأكمله

الخميس، 16 يوليه 2026 - 01:20

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز

أعرب إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، عن سعادته ببلوغ نهائي كأس العالم، مشددا على صعوبة البطولة وقوة المنافسين.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا بهدفين مقابل هدف أمام إنجلترا ليتأهل لنهائي كأس العالم 2026 ويضرب موعدا مع إسبانيا.

وقال إيميليانو مارتينيز عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني: "العودة إلى نهائي كأس العالم إنجاز للبلد بأكمله، لعبنا المباراة وكأنها نهائي، وبذلنا كل ما لدينا".

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وواصل "كنا نعلم أنها مباراة خاصة بالنسبة للجماهير، الآن لم يتبق سوى الاستمتاع بهذه اللحظة".

وأردف "يقال الكثير عن المنتخبات التي أوقعتنا القرعة في مواجهتها، لكن كأس العالم بطولة صعبة للغاية".

وأتم "اليوم واجهنا منتخبا يملك لاعبين على مستوى فريقين أو ثلاثة، ومع ذلك سيطرنا عليه".

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

وسجل منتخب الأرجنتين الهدفين من صناعة ليونيل ميسي.

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