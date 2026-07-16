كأس العالم - كين: أشعر بحزن شديد ونحتاج فقط إلى إيجاد تلك القطعة المفقودة

الخميس، 16 يوليه 2026 - 01:19

كتب : FilGoal

هاري كين وأنتوني جوردون

يشعر هاري كين لاعب منتخب إنجلترا بالإحباط بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم من الأرجنتين.

وقلب منتخب الأرجنتين الطاولة على إنجلترا بالفوز بنتيجة 2-1 وتأهل للنهائي لملاقاة إسبانيا.

وقال هاري كين لاعب منتخب إنجلترا عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أشعر بحزن شديد على اللاعبين، وحزن شديد على الجميع، الفريق، والجهاز الفني، والجماهير".

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وأضاف "لعبنا مباراة جيدة في معظم فتراتها. حاولنا الحفاظ على النتيجة عندما تقدمنا ​​بهدف، وهذا غير كافٍ في هذا المستوى".

وأكمل "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا بذلنا جهدا كبيرا للوصول إلى هنا، بذل اللاعبون كل ما في وسعهم من جهد وتضحية".

وكشف كين مشاكل الفريق بعد التقدم في النتيجة قائلا: "واجهنا صعوبة في الضغط على الكرة. خاصة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، ضغطنا عليهم بشكل جيد، ووضعناهم تحت ضغط كبير في مناطقهم الأمامية، مما سمح لنا بالفوز بالكرات والسيطرة على المباراة بشكل أفضل".

وأوضح "بعد الهدف، سواء زاد لاعبا جديدا في هجوم الأرجنتين أو أننا لم نستطع مجاراتهم في موقف لاعب ضد لاعب، توالت الهجمات المتتالية. حاولنا بذل قصارى جهدنا في التصدي، لكن في النهاية، لم يكن ذلك كافيا".

وواصل "عندما تقدمنا ​​في النتيجة، كانت الرسالة هي أن نواصل الهجوم ونسجل هدفا آخر. ثم بعد أن سجلوا هدفين، كان علينا محاولة إيجاد حل، لكننا لم نتمكن من العودة".

وتابع "حظينا بالكثير من اللحظات الجيدة في هذه البطولة، والكثير من المباريات الجيدة، ومباراة نصف نهائي أخرى".

وأردف "نحتاج فقط إلى إيجاد تلك القطعة المفقودة في وقت متأخر من البطولة".

وأتم "هذه البطولات تستنزف طاقتك بكثير من الجهد والضغط والعقلية. أظهرنا ذلك طوال الأسابيع الستة أو السبعة التي قضيناها معا، لكننا نفتقر فقط إلى تلك القطعة الأخيرة".

وخسر منتخب إنجلترا نهائي يورو 2020 و2024 لصالح إيطاليا وإسبانيا على الترتيب، فيما وصل لنصف نهائي كأس العالم 2018 و2026 لكن خسر.

نجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

وسجل منتخب الأرجنتين الهدفين من صناعة ليونيل ميسي.

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