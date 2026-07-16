كأس العالم - روني منتقدا توخيل: تراجعنا للخلف وتركنا الأرجنتين تضغط علينا

الخميس، 16 يوليه 2026 - 01:09

كتب : FilGoal

توماس توخيل - إنجلترا

انتقد واين روني نجم إنجلترا السابق، طريقة إدارة توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي بعد مباراة الأرجنتين.

وخسر منتخب إنجلترا في سيناريو قاسي أمام الأرجنتين 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال روني في تحليله للمباراة عبر بي بي سي سبورت: "وضعنا أنفسنا في مكان جيد، ولكن لم نعلم ماذا نفعل."

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وأكمل "تراجعنا للخلف وتركناهم يضغطون علينا، وضعونا تحت الضغط وانهار الفريق بمجرد أن سجلوا الهدف الأول، كان من المحتم أن يسجلوا الهدف الثاني."

وتابع مهاجم مانشستر يونايتد السابق "عندما تتقدم في النتيجة عليك أن تحافظ على تقدمك، عندما كنا نمتلك الكرة، نلعبها طويلة."

وأتم "إذا سمحت لميسي والأرجنتين بالهجوم عليك، فأنت تجلب المشاكل لنفسك."

وتقدم منتخب إنجلترا في الدقيقة 55 عن طريق أنطوني جوردون.

ولكن نجح إنزو فيرنانديز في إدارك التعادل في الدقيقة 85 بتسديدة قوية بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لعب ميسي كرة عرضية، نجح البديل لاوتارو مارتينيز في لعبها رأسية في الشباك، معلنا تقدم الأرجنتين.

ويلتقي منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم الأحد 19 يوليو.

أما منتخب إنجلترا فيواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.

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