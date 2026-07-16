كأس العالم - سكالوني: هذا القميص يستحق أن تقدم كل شيء من أجله

أبدى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، سعادته الكبيرة بما يقدمه فريقه، مشددا على قوة الترابط بين اللاعبين والجهاز الفني.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصارا مثيرا بهدفين مقابل هدف أمام إنجلترا ليتأهل لنهائي كأس العالم 2026 ويضرب موعدا مع إسبانيا.

وقال سكالوني عبر بي إن سبورت: "نحن سعداء للغاية، ولا نجد الكلمات المناسبة لوصف شعورنا، هذه الفرحة من أجل شعبنا وبلدنا وهذه المجموعة".

وواصل "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنحاول الفوز، وسنبذل كل ما لدينا، لكن الأمر صعب للغاية".

وأردف "من الصعب للغاية أن يفهم الناس حجم ما يقدمه هؤلاء اللاعبون، الأمر مذهل، كيف يمكننا أن نصف ما يفعلونه؟".

وكشف "نحن متحدون للغاية، ومن دون أي غرور، نحن متحدون من القلب، علينا حقا أن نشكر هؤلاء الأشخاص، وشكرا لهذا المنتخب، وشكرا لكم لأنكم على طبيعتكم".

وأضاف "في مرحلة ما كنا متأخرين، لكننا أظهرنا موهبتنا وإمكانياتنا، وهذا ما نحاول القيام به".

وأتم "هذا القميص يستحق أن تقدم كل شيء من أجله حتى النهاية، لا يجب أن تحتفظ بأي شيء لنفسك، عليك أن تقدم كل ما لديك، وعليك حقا أن تشعر بقيمة هذا القميص، وأنا سعيد للغاية".

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

وسجل منتخب الأرجنتين الهدفين من صناعة ليونيل ميسي.