كأس العالم - لاوتارو: أقسم لكم حلمت بذلك

أعرب لاوتارو مارتينيز لاعب منتخب الأرجنتين عن سعادته بقيادة التانجو لنهائي كأس العالم 2026.

وسجل لاوتارو هدف التأهل لنهائي كأس العالم بالفوز بنتيجة 2-1 على إنجلترا بسيناريو مجنون.

وقال لاوتارو مارتينيز لاعب منتخب الأرجنتين: "هذا حماس شديد. طالما حلمت بتسجيل هذا الهدف، منذ أن اشترى لي والدي حذاءً رياضيا".

وأضاف "أقسم لكم حلمت بذلك".

وأتم "سجل إنزو هدفا رائعا أيضا. هذا الفريق يثبت باستمرار معدنه الحقيقي".

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نجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

وسجل منتخب الأرجنتين الهدفين من صناعة ليونيل ميسي.