كأس العالم - أرقام استثنائية بعد تأهل الأرجنتين التاريخي إلى النهائي

حجز منتخب الأرجنتين مقعده في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، بعد الفوز المثير أمام إنجلترا.

ونجح التانجو في قلب تأخره بهدف، لفوز بهدفين، في نصف نهائي كأس العالم.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل للنهائي للمرة السابعة في التاريخ.

وسبق أن توج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 3 مرات أعوام 1978، و1986، و2022.

فيما خسر التانجو نهائي 1930، و1990، و2014.

ولم يسبق أن خسر منتخب الأرجنتين مباراة نصف نهائي كأس العالم.

وجاءت المباريات النهائية للأرجنتين على النحو التالي:

1930 خسارة أمام أوروجواي 4-2

1978 فوز أمام هولندا 3-1 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي

1986 فوز الأرجنتين أمام ألمانيا الغربية 3-2

1990 خسارة أمام ألمانيا الغربية 1-0

2014 خسارة أمام ألمانيا 1-0 في الوقت الإضافي

2022 فوز أمام فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 3-3

2026 أمام إسبانيا

الأرجنتين تكسر سلسلة إنجلترا

ونجح منتخب الأرجنتين في كسر سلسلة الخسائر أمام المنتخب الإنجليزي.

وحقق التانجو الفوز الأول أمام إنجلترا منذ عام 1986، في ربع النهائي، في المباراة الشهيرة التي سجل خلالها مارادونا هدفين تاريخيين.

ومن بعدها التقى الفريقان 5 مرات، حققت إنجلترا الفوز مرتين في آخر مواجهتين.

و3 مباريات انتهت بالتعادل، بينهم مواجهة في كأس العالم 1998 والتي حقق خلالها الأرجنتين الفوز بركلات الترجيح.

إجمالا حقق منتخب إنجلترا الفوز 6 مرات، فيما حققت الأرجنتين الفوز الثالث.

وحسم التعادل 6 مباريات، بينهم مواجهة حسمها التانجو بركلات الترجيح.

ميسي الأكبر

وبات ليونيل ميسي النجم الأرجنتين أكبر لاعب في التاريخ يشارك في نصف نهائي كأس العالم بعمر 39 عاما و21 يوما.

وكسر ميسي الرقم القياسي لـ فريتز والتر، وجونار جرين الذين واجها بعضهما مع منتخبي ألمانيا والسويد عام 1958.

تفوق لاتيني

وبعد فوز الأرجنتين، نجح التانجو في الفوز بـ 8 من آخر 10مباريات نصف نهائية جمعتها بفرق أوروبية في كأس العالم.

رقم قياسي رغم الخسارة

ورغم خسارة المنتخب الإنجليزي إلا أنه نجح في تحقيق رقم قياسي.

منتخب إنجلترا سجل 14 هدفا في النسخة الحالية لكأس العالم، وهو رقم قياسي لمنتخب الأسود الثلاثة في نسخة واحدة.

وكسر الإنجليز الرقم القياسي المسجل في نسخة 2022 بـ 13 هدفا.

ونجح منتخب الأرجنتين في العودة في النتيجة في مباراة نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية.

وسبق أن تأخر منتخب الأرجنتين أمام إيطاليا عام 1990 بهدف، قبل أن يدرك التانجو التعادل بهدف لمثله.

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز بركلات الترجيح 4-3.

الإنجليز يتذوقون من نفس الكأس

منتخب إنجلترا بات هو المنتخب الوحيد الذي يتلقى الخسارة في نصف النهائي بعد التقدم في النتيجة.

وواجه الإنجليز الأمر نفسه قبل مواجهة اليوم.

وسبق أن خسر منتخب إنجلترا نصف نهائي كأس العالم 2018 أمام كرواتيا 2-1، رغم التقدم في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

جوردون أول إنجليزي من بريميرليج يسجل

وبات أنطوني جوردون لاعب نيوكاسل المنتقل حديثا إلى برشلونة، أول لاعب إنجليزي من بريميرليج يسجل هدفا في كأس العالم نسخة 2026.

وسبق جوردون الثلاثي هاري كين، وجود بيلنجهام (6 أهداف)، وماركوس راشفورد (هدف).

كما بات جوردون رابع لاعب إنجليزي يسجل في نصف نهائي كأس العالم، بعد:

بوبي تشارلتون - هدفان في نسخة 1966

جاري لينيكر - هدف في نسخة 1990

كيران تريبير - هدف في نسخة 2018

أنتوني جوردون - هدف في نسخة 2026

كأس فيناليسيما

وستكون المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين أول نهائي في تاريخ البطولة يجمع بين بطل أوروبا الحالي وبطل أمريكا الجنوبية الحالي.

وكان مقررًا أن يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين، في نهائي فيناليسيما مارس الماضي، ولكن تأجلت المباراة بسبب الحرب.

أرقام استثنائية للأرجنتين

وبات الأرجنتين أول فريق في التاريخ يسجل هدفين على الأقل في 13 مباراة متتالية في كأس العالم.

كما وصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين، ليصبح سادس منتخب يصل إلى النهائي للمرة الثانية:

إيطاليا 1934 - 1938

البرازيل 1958 - 1962

الأرجنتين 1986 - 1990

البرازيل 1994 - 1998

فرنسا 2018 - 2022

الأرجنتين 2022 - 2026

ولم يحقق منتخب اللقب مرتين متتاليتين سوى إيطاليا 1934 - 1938، والبرازيل 1958 - 1962.

وسبق أن لعب منتخب الأرجنتين نهائيين متتاليين، والمرتين أمام ألمانيا الغربية.

توج التانجو في نسخة 1986، فيما خسروا اللقب في المرة الثانية 1990.

وبات المنتخب الأرجنتين ثاني أكثر منتخب يخوض المباريات النهائية لكأس العالم:

ألمانيا 8 مرات

الأرجنتين 7 مرات

البرازيل وإيطاليا 6 مرات

فرنسا 4 مرات