نجح منتخب الأرجنتين في الوصول للنهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا في مباراة مثيرة.

وتغلبت الأرجنتين على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التأخر بهدف في الشوط الثاني.

وتكرارا لسيناريو مواجهة الأرجنتين ضد مصر، تعادل التانجو في الدقيقة 85 قبل أن يقتل لاوتارو مارتينيز اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

وكان أنتوني جوردون تقدم لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل إنزو فيرنانديز في الدقيقة 85 ثم يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92.

وسجل منتخب الأرجنتين الهدفين من صناعة ليونيل ميسي.

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فوكلاند أرجنتينية

جزر مالفيناس -وفقا للأرجنتين- والمعروفة عالميا باسم فوكلاند وهو الاسم الإنجليزي لها، هي محل نزاع سيادي بين بريطانيا والأرجنتين.

وربما كان النزاع على هذه الجزيرة سببا في توتر الأجواء داخل المباراة كما شاهد الجميع.

وتُصنّف الأمم المتحدة جزر فوكلاند كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وهو محل نزاع سيادي بين بريطانيا والأرجنتين، وتدعو المنظمة منذ ستينيات القرن العشرين إلى التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات الثنائية.

ورغم استمرار إدراج القضية ضمن ملفات إنهاء الاستعمار، فإن الأمم المتحدة لم تصدر قراراً يغيّر وضع السيادة القائم، تاركة المسألة مفتوحة للتسوية السياسية بين الطرفين.

واندلعت الحرب بين البلدين عام 1982 واستمرت أقل من 3 أشهر لكن لم تنته الحرب بين الطرفين.

والآن أقر منتخب الأرجنتين بسيناريو خيالي أن جزر فوكلاند -بالاسم الإنجليزي- أرجنتينية.

نصف ساعة تاريخية

شهدت النصف ساعة الأولى توتر الأجواء بين الفريقين بكثير من الأخطاء.

وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب مشادات بين اللاعبين.

ودخلت النصف ساعة الأولى من المباراة تاريخ كأس العالم إذ لم تشهد أي تسديدة من الفريقين على المرمى لأول مرة منذ 1966.

الثالثة آخر 4 نسخ

وصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة في التاريخ والثانية على التوالي.

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي أن يصل نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ أقيمت.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب ثلاث مرات سابقة آخرها النسخة الماضية.

لن تعود أبدا

الجملة الدائمة it's coming home أو ستعود إلى المنزل كما يطلقها الجماهير الإنجليزية على لقب كأس العالم، لن تتحقق أبدا.

ولن تعود الكأس إلى إنجلترا، فمنذ عام 1966 لم يصل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم.

الفيناليسيما لن تُلغى

كان من المقرر إقامة نهائي "الفيناليسيما" بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية في مارس الماضي.

وتم إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في قطر بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.

وكانت المباراة بين منتخبي الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وإسبانيا بطل أوروبا.

والآن وبعد أقل من 4 أشهر، تقام المباراة لكن على لقب أكبر وهو كأس العالم.

وصف المباراة

شهدت المباراة منذ بدايتها توتر كبير بين اللاعبين وتوقف اللقاء أكثر من مرة بسبب مشادات.

وشهدت الدقيقة الثالثة مشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين مما جعل الحكم يوقف المواجهة لدقيقتين.

واستمرت التدخلات القوية من الجانبين لكن دون بطاقات صفراء في أول نصف ساعة.

وبعد 16 خطأ من الجانبين، أشهر إسماعيل الفتح حكم اللقاء أول بطاقة صفراء في الدقيقة 37 لصالح إيليوت إندرسون لاعب منتخب إنجلترا بسبب تدخل قوي على ميسي.

وباغت إنزو فيرنانديز دفاعات إنجلترا بتسديدة قوية في الدقيقة 39 لكن أعلى عارضة جوردان بيكفورد.

وتحصل ليساندرو مارتينيز على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول الذي لم يشهد أي خطورة حقيقية.

وظهر الشوط الثاني بشكل مخالف، وكاد خوليان ألفاريز أن يسجل الهدف الأول مع بداية الشوط الثاني لكن تصدى بيكفورد بنجاح.

وتحصل كريستيان روميرو على بطاقة صفراء جديدة في الدقيقة 50.

ونجح أنتوني جوردون من افتتاح التسجيل في الدقيقة 55 بعد عرضية رائعة من مورجان روجرز.

ومنع دجيد سبينس هدفا محققا من جوليان سيميوني في الدقيقة 58 ليحافظ على تقدم إنجلترا.

وتصدى بيكفورد ببراعة لرأسية نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 69 بعد دقيقتين من مشاركته.

وأنقذ القائم رأسية رائعة من ماك أليستر في الدقيقة 76 ليستمر التقدم الإنجليزي.

ونجح منتخب الأرجنتين في تسجيل التعادل في الدقيقة 86 بتسديدة رائعة من إنزو فيرنانديز بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

واستمر الضغط الأرجنتيني رغم التعادل.

وفي سيناريو مشابه لمباراة مصر، نجح منتخب الأرجنتين في تسجيل هدف التقدم بعرضية من ميسي سجلها لاوتارو مارتينيز برأسية في الدقيقة 92.

ويتأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 والمقرر لها يوم الأحد 19 يوليو الجاري.