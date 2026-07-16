كأس العالم - موعد مباراة فرنسا ضد إنجلترا لتحديد المركز الثالث.. والقنوات الناقلة
الخميس، 16 يوليه 2026 - 00:10
كتب : FilGoal
يستعد منتخب فرنسا لخوض مباراة المركز الثالث والرابع من كأس العالم 2026 أمام إنجلترا.
وتعرض منتخب فرنسا للهزيمة أمام إسبانيا في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء.
فيما سقط منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.
وتقام المباراة على ملعب ميامي منتصف الليل من بداية يوم الأحد المقبل 19 يوليو.
موعد مباراة فرنسا ضد إنجلترا لتحديد المركز الثالث والرابع
فرنسا ضد إنجلترا.
الأحد 19 يوليو.
وتقام المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل صباح يوم الأحد.
وتنقل المباراة عبر بي إن سبورت 1،2،3،4 ماكس وبي إن سبورت المفتوحة.
نرشح لكم
فوكلاند أرجنتينية نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات كأس العالم - هاري كين يحقق رقما قياسيا أمام الأرجنتين لموشي: لم يقل لي أحد حتى وداعا.. وأبلغني الاتحاد التونسي بإقالتي بعد ساعتين من المباراة انتهت كأس العالم - إنجلترا (1)-(2) الأرجنتين.. نهاية المباراة مانشستر يونايتد يعلن خضوع أوجارتي لجراحة في الركبة كأس العالم - سيميوني أساسي مع الأرجنتين ضد إنجلترا.. ودي باول على مقاعد البدلاء كأس العالم - روجرز وسبينس أساسيان مع إنجلترا ضد الأرجنتين
أخر الأخبار
فوكلاند أرجنتينية 8 ثاتيه | في المونديال