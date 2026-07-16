كأس العالم - موعد مباراة فرنسا ضد إنجلترا لتحديد المركز الثالث.. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب فرنسا لخوض مباراة المركز الثالث والرابع من كأس العالم 2026 أمام إنجلترا.

وتعرض منتخب فرنسا للهزيمة أمام إسبانيا في نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

فيما سقط منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

وتقام المباراة على ملعب ميامي منتصف الليل من بداية يوم الأحد المقبل 19 يوليو.

موعد مباراة فرنسا ضد إنجلترا لتحديد المركز الثالث والرابع

فرنسا ضد إنجلترا.

الأحد 19 يوليو.

وتقام المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل صباح يوم الأحد.

وتنقل المباراة عبر بي إن سبورت 1،2،3،4 ماكس وبي إن سبورت المفتوحة.