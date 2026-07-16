نهائي كأس العالم – موعد لقاء الأرجنتين ضد إسبانيا.. القنوات الناقلة والملعب وتاريخ المواجهات

حانت اللحظة المنتظرة، نهائي كأس العالم 2026 يجمع إسبانيا ضد الأرجنتين.

وتأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين بعد قلب تأخره أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

ووصل منتخب إسبانيا للنهائي للمرة الثانية بعد 2010 التي توج بلقبها.

فيما وصل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السابعة تاريخيا والثانية على التوالي بعد نسخة 2022 التي توج خلالها بلقبه الثالث.

وتفوق منتخب إسبانيا في كأس العالم على كل من السعودية وأوروجواي والنمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا للوصول للنهائي، بينما تعادلوا فقط مع كاب فيردي.

وتفوق منتخب الأرجنتين في كأس العالم على كل من الجزائر والنمسا والأردن وكاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا للوصول للنهائي.

موعد نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

يقام اللقاء يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الذي يُعرف باسم نيويورك نيو جيرسي خلال كأس العالم لأسباب تسويقية.

وسيذاع اللقاء على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأيضا قناة بي إن سبورتس المفتوحة المخصصة لإذاعة مباريات كأس العالم.

ملعب ميتلايف (نيويورك نيو جيرسي)

تكلف بناء الملعب ما يفوق ملياري دولار أمريكي لبنائه.

ويستضيف مباريات كرة قدم وكرة قدم أمريكية بعدما افتتح في 2010 وتتسع مدرجاته لـ 82 ألف مشجع.

سبق أن استضاف الملعب نهائي كوبا أمريكا 2016 الذي شهد خسارة الأرجنتين أمام تشيلي بركلات الترجيح.

كما استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان الذي انتهى بفوز البلوز، وخلال البطولة استضاف 9 مباريات.

وفي الرياضات الأخرى استضاف نهائي سوبر بول 2014 في كرة القدم الأمريكية، وحدث ريسلمانيا 35 في المصارعة الحرة.

وسيكون نهائي كأس العالم هو الثامن الذي يستضيفه في كأس العالم 2026.

تاريخ المواجهات

التقى المنتخبان من قبل في 14 مباراة، فازت إسبانيا في 6 والأرجنتين مثلها وتعادلا في 2.

وستكون تلك المواجهة الثانية بينهما في كأس العالم بعد نسخة 1966 والتي شهدت فوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

ولأول مرة يلتقيا منذ مواجهة 2018 الودية التي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 6-1 في أكبر نتيجة بتاريخ الفريقين.

وسيكون ذلك اللقاء تعويضا لنهائي فيناليسيما الذي ألغي في مارس الماضي بسبب عدم إقامته في قطر بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.