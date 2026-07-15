سيشارك أوروبيا.. علي جاسم من كومو إلى الدوري الأوكراني

اقترب العراقي علي جاسم لاعب كومو الإيطالي، من الانتقال إلى الدوري الأوكراني.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي في سكاي سبورتس، أن نادي بوليسيا الأوكراني توصل لاتفاق نهائي من أجل ضم علي جاسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيلعب فريق بوليسيا الأوكراني في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وذكر رومانو، أن الصفقة ستتكلف مليون دولار من أجل الفوز بخدمات اللاعب العراقي.

علي جاسم صاحب الـ 22 عاما، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

وخاض جاسم 38 مباراة دولية رفقة منتخب العراق، سجل خلالهم هدفين.

وشارك علي جاسم مؤخرًا رفقة منتخب العراق في كأس العالم، وتواجد أساسيا في مباراتي النرويج والسنغال بدور المجموعات.

وودع منتخب العراق دور المجموعات بكأس العالم بعد خسارة 3 مباريات أمام فرنسا والنرويج والسنغال.

وبدأ علي جاسم مسيرته في الدوري العراقي، قبل الانتقال إلى الدوري التركي لنادي أنطاليا سبور.

وانضم جاسم إلى كومو الإيطالي في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

وأعير علي جاسم لنادي ألمير سيتي الهولندي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025.

قبل إعارته في الموسم التالي 2025 - 2026 لنادي النجمة السعودي.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد علي جاسم مع نادي كومو الموسم المقبل.