كأس العالم - هاري كين يحقق رقما قياسيا أمام الأرجنتين

حقق هاري كين مهاجم إنجلترا، رقما قياسيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026.

ويلعب منتخبا إنجلترا والأرجنتين على ملعب أتلانتا في نصف نهائي كأس العالم.

ووصل هاري كين للمباراة الدولية رقم 121 مع المنتخب الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب "ليس حارس مرمى" خوضا للمباريات مع إنجلترا.

وتجاوز كين واين روني صاحب الـ 120 مباراة دولية، فيما يتبقى له 4 مباريات لمعادلة رقم الحارس بيتر شيلتون صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين ارتداءً لقميص منتخب إنجلترا.

وقال كين قبل المباراة: "من الصعب استيعاب كل هذا، أعتقد أنني تجاوزت في البطولة بعض الأسماء الكبيرة."

وأضاف "بدأ الأمر مع بيكهام عند 115 والآن تجاوزت روني، إنهم أساطير إنجلترا."

وأتم هاري كين "هذا آخر ما أفكر فيه قبل هذه المباريات، لأن الأمر كله يتعلق بالفريق. كل ما يهمني هو الوصول إلى المباراة النهائية."

ويلتقي الفائز أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد المقبل 19 يوليو.

فيما يلعب الخاسر أمام فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.