كأس العالم - هاري كين يحقق رقما قياسيا أمام الأرجنتين

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية

حقق هاري كين مهاجم إنجلترا، رقما قياسيا بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

إنجلترا
أمريكا 2026

ويلعب منتخبا إنجلترا والأرجنتين على ملعب أتلانتا في نصف نهائي كأس العالم.

ووصل هاري كين للمباراة الدولية رقم 121 مع المنتخب الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب "ليس حارس مرمى" خوضا للمباريات مع إنجلترا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – توخيل: لا أشعر بالتعب لتدريب إنجلترا.. وسنواجه الأرجنتين بكل قوة كأس العالم - مارتينيز: اعتدنا الوصول إلى هذه الأدوار.. ومواجهة إنجلترا نهائي مبكر كأس العالم - توخيل: بيلينجهام ليس مخطئا لكن إنجلترا يجب أن تتحسن كأس العالم - روجرز وسبينس أساسيان مع إنجلترا ضد الأرجنتين

وتجاوز كين واين روني صاحب الـ 120 مباراة دولية، فيما يتبقى له 4 مباريات لمعادلة رقم الحارس بيتر شيلتون صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين ارتداءً لقميص منتخب إنجلترا.

وقال كين قبل المباراة: "من الصعب استيعاب كل هذا، أعتقد أنني تجاوزت في البطولة بعض الأسماء الكبيرة."

وأضاف "بدأ الأمر مع بيكهام عند 115 والآن تجاوزت روني، إنهم أساطير إنجلترا."

وأتم هاري كين "هذا آخر ما أفكر فيه قبل هذه المباريات، لأن الأمر كله يتعلق بالفريق. كل ما يهمني هو الوصول إلى المباراة النهائية."

ويلتقي الفائز أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد المقبل 19 يوليو.

فيما يلعب الخاسر أمام فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.

إنجلترا الأرجنتين كأس العالم هاري كين
نرشح لكم
لموشي: لم يقل لي أحد حتى وداعا.. وأبلغني الاتحاد التونسي بإقالتي بعد ساعتين من المباراة مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(2) الأرجنتين.. جووووووول جنووووووووون مانشستر يونايتد يعلن خضوع أوجارتي لجراحة في الركبة كأس العالم - سيميوني أساسي مع الأرجنتين ضد إنجلترا.. ودي باول على مقاعد البدلاء كأس العالم - روجرز وسبينس أساسيان مع إنجلترا ضد الأرجنتين كأس العالم - موندو: لابورت يُعرض على برشلونة لتعزيز دفاع الفريق تقرير: مفاجأة في تشكيل إنجلترا أمام الأرجنتين محافظ الدقهلية يكرم إمام عاشور.. ويعلن موعد استقبال ياسر إبراهيم
أخر الأخبار
سيشارك أوروبيا.. علي جاسم من كومو إلى الدوري الأوكراني 41 دقيقة | ميركاتو
كأس العالم - هاري كين يحقق رقما قياسيا أمام الأرجنتين ساعة | في المونديال
خبر في الجول - غزل المحلة يفسخ تعاقد موانجا بالتراضي ساعة | الدوري المصري
تقرير كرواتي: دينامو زغرب يتوصل لاتفاق مع الأهلي لخوض بقرار مباراتي أبطال أوروبا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - محمد عمار على أعتاب المقاولون العرب 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: بشكتاش يمنح فلاهوفيتش مهلة أخيرة.. واللاعب ينتظر عرضا أكبر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لموشي: لم يقل لي أحد حتى وداعا.. وأبلغني الاتحاد التونسي بإقالتي بعد ساعتين من المباراة 2 ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(2) الأرجنتين.. جووووووول جنووووووووون 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين 4 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس