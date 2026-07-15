خبر في الجول - غزل المحلة يفسخ تعاقد موانجا بالتراضي

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 22:25

كتب : عمرو نبيل

جيمي موانجا

توصل نادي غزل المحلة لاتفاق على فسخ تعاقد جيمي موانجا لاعب الفريق بالتراضي حسبما علم FilGoal.com.

جيمي موانجا

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وانضم موانجا في صفقة انتقال حر لزعيم الدلتا في يناير الماضي.

وخاض اللاعب 27 عاما البالغ 19 مباراة بقميص الغزل سجل خلالها هدفين، سُجلا في شباك وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

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ويحمل اللاعب 4 جنسيات هي الأيرلندية والجنوب إفريقية والكونغو الديمقراطية والزامبية.

وولد جيمي في جنوب إفريقيا ونشأ في مدينة لوكان بأيرلندا.

وخاض عدة تجارب متنوعة في إنجلترا وأمريكا وقبرص والنمسا والصين ولاتفيا قبل أن يحل الرحال في مصر.

موانجا بدأ مسيرته في أكاديمية نايكي في إنجلترا بطريقة غير معتادة وذكية. فلم يمتلك ثمن تذكرة الحافلة ووصل للأكاديمية لخوض الاختبارات بدون نموذج للمشاركة.

ويتذكر موانجا ما حدث له بعمر 16 عاما: "رأيت رجلا هناك يراقب ابنه، لذلك أخبرته قصتي وسألته عما إذا يمكنه أن يتظاهر بأنه عمي ويوقع على الاستمارة، وهو ما حدث وبدأ يسألني: 'كيف حال والدتك؟' وما إلى ذلك، ووقع على الاستمارة وسمحوا لي بالتدريب".

وبالفعل نجح في أن يكون اللاعب الوحيد الذي يتم اختياره في الأكاديمية وطلب من سائق مساعدته للعودة إلى مسقط رأسه في أيرلندا.

كما خضع لفترة معايشة في مانشستر سيتي وحصل على فرصة التدريب في أكاديمية كلير فونتين الفرنسية الشهيرة.

وأعلن غزل المحلة حتى الآن ضم كل من عبد الفتاح شتا وعمرو جمعة وعبد الرحمن أسامة "شيكا" ومحمد كوكو والموريتاني محمد إكباد وحازم العسكري وعبد الرحمن عماد.

وسبق أن أعلن النادي من قبل تمديد تعاقد عامر عامر لموسم إضافي وعادل علاء لمدة 3 مواسم.

غزل المحلة جيمي موانجا
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