تقرير كرواتي: دينامو زغرب يتوصل لاتفاق مع الأهلي لخوض بقرار مباراتي أبطال أوروبا

توصل نادي دينامو زغرب لاتفاق مع النادي الأهلي بشأن تأجيل انتقال منصف بقرار.

منصف بقرار النادي : دينامو زغرب الأهلي

وكشف موقع jutarnji الكرواتي أن دينامو زغرب توصل لاتفاق يتيح بقاء اللاعب مع الفريق حتى خوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا أمام ثون السويسري.

وأوضح التقرير أن الصفقة بلغت 3 ملايين يورو كقيمة أساسية، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4 ملايين يورو عبر الحوافز.

ويأتي ذلك إلى جانب حصول النادي الكرواتي على 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلا.

ويعمل دينامو زغرب على تدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية، في ظل سعيه لمواصلة المنافسة محليا وأوروبيا.

ويلعب دينامو زغرب أمام فريق ثون السويسري ذهابا وإيابا يومي 21 و28 يوليو الجاري.

وكشف موقع direktno الكرواتي في وقت سابق أنه قد شهدت المفاوضات بين الناديين تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه جاء ذلك بعدما قدم الأهلي عرضين رسميين تم رفضهما، قبل استمرار المحادثات واقتراب الطرفين من اتفاق نهائي.

ومن المتوقع أن يحصل دينامو زغرب على نحو 3 ملايين يورو كمقابل ثابت للصفقة، بالإضافة إلى حوافز مرتبطة بأداء اللاعب، ونسبة من إعادة بيعه مستقبلا.

وكان بقرار قد انضم إلى دينامو زغرب في صيف العام الماضي قادما من نيويورك سيتي، ووقع عقدا يمتد حتى 2028.

وشارك المهاجم الجزائري في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 7 أهداف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي رفع عرضه لضم منصف بقرار من دينامو زغرب لـ 2 مليون و800 ألف دولار.

ويسعى الأهلي لتدعيم هجومه استعدادا للموسم تحت قيادة المغربي حسين عموتة، إذ ضم أقطاي عبد الله وعلي محمود من إنبي.

وبدأ منصف بقرار مسيرته مع نادي وفاق سطيف قبل أن ينتقل إلى نادي إسترا الكرواتي في صيف 2022.

ثم انتقل بقرار إلى نيويورك سيتي الأمريكي في صيف 2023، قبل أن يعود للدوري الكرواتي من بوابة دينامو زغرب الصيف الماضي.

ولعب صاحب الـ 25 عاما 42 مباراة مع دينامو زغرب وسجل 18 هدفا وصنع 7 آخرين في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي مثل منتخب الجزائر في 7 مباريات وسجل هدفين.