تقرير: بشكتاش يمنح فلاهوفيتش مهلة أخيرة.. واللاعب ينتظر عرضا أكبر

منح نادي بشكتاش التركي مهلة أخيرة لدوسان فلاهوفيتش من أجل حسم موقفه من عرض الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي ذلك في ظل تواجد اللاعب بدون ناد، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس بنهاية يونيو الماضي.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو عن رفض فلاهوفيتش عرضا من يوفنتوس لتجديد عقده مقابل 6 ملايين يورو سنويا.

وهو ما يقل عن راتبه السابق، مع وجود حوافز إضافية.

وكان المهاجم الصربي ينتظر وصول عروض من أندية كبرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وأرسنال، لكن لم تصله سوى عروض محدودة حتى الآن.

وقدم بشكتاش عرضا بعقد لمدة 3 سنوات بقيمة 8 ملايين يورو سنويا، دون تضمين مكافآت توقيع كبيرة أو عمولات إضافية.

وأشار التقرير إلى أن النادي التركي حدد مساء الخميس كموعد نهائي لرد اللاعب، قبل التوجه لخيارات أخرى في حال الرفض.

في المقابل، يفضل فلاهوفيتش الانتظار أملا في تلقي عروض أفضل من أندية أوروبية كبرى خلال الصيف.

كما يترقب يوفنتوس موقف اللاعب، مع وجود ثقة داخل النادي بإمكانية عودته في ظل قلة الخيارات المتاحة أمامه.