لموشي: لم يقل لي أحد حتى وداعا.. وأبلغني الاتحاد التونسي بإقالتي بعد ساعتين من المباراة

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

صبري لموشي - مدرب منتخب تونس

كشف صبري لموشي مدرب منتخب تونس السابق، تفاصيل رحيله عن تدريب نسور قرطاج، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي دعم من الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال فترة البطولة.

وتمت إقالة لموشي عقب المباراة الأولى في دور المجموعات والتي انتهت بفوز السويد بخمسة أهداف مقابل هدف وتعيين هيرفي رينارد بدلا منه.

وتولى تدريب تونس من يناير 2026 وتمت إقالته يونيو 2026، ودرب منتخب تونس 5 مباريات حقق انتصارا وتعادل وتلقى 3 هزائم.

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وقال لموشي عبر بودكاست كامبو: "لم يقل لي أحد حتى وداعا بعد المباراة، عدنا إلى الفندق، وبعد ساعتين أبلغوني بإقالتي، كانوا قد اجتمعوا بالفعل مع اللاعبين للحديث معهم عن المدرب الجديد، بل إنه كان موجودا معهم على متن الطائرة".

وواصل "في تلك اللحظة قلت لنفسي لم يهدروا حتى ثانية واحدة لتنفيذ كل ذلك، ولم أتلق أي دعم على الإطلاق من الاتحاد التونسي لكرة القدم طوال فترة البطولة".

وأردف "مع وجود لاعبين مثل لؤي بن فرحات، وفرجاني ساسي، وعيسى العيدوني، لا أعتقد أن الأمور كانت ستختلف".

وكشف "لم أضم فرجاني ساسي إلى المنتخب لأن البعض أقنعني بعدم فعل ذلك".

وأتم "في النهاية أنا من يضع قائمة اللاعبين، وتحملت كل المسؤوليات منذ البداية، ولم يُفرض علي أي لاعب، ولم يُمنع عني أي لاعب".

وودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2026 من الدور الأول بعدما تلقى المنتخب 3 هزائم في دور المجموعات أمام السويد واليابان وهولندا.

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