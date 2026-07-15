مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(0) الأرجنتين.. تدخل رائع من سبينس

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 21:36

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - لياندرو باريديس - إنجلترا ضد الأرجنتين

يلعب منتخب إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق58 تدخل ناجح من سبينس يمنع التعادل

ق55 جووووووووول جوردون

ق50 بطاقة صفراء لكريستيان روميرو

ق47 بيكفورد يتصدى أمام ألفاريز

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 بطاقة صفراء جديدة لليساندرو مارتينيز

ق39 تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز لكن أعلى العارضة

ق37 أول بطاقة صفراء بعد 16 خطأ

ق12 تدخلات قوية من الجانبين واعتراضات مستمرة من اللاعبين

ق4 استئناف المباراة

ق3 مشادة مبكرة بين لاعبي الفريقين وتوقف المباراة

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين إنجلترا
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مباشر كأس العالم - إنجلترا (1)-(0) الأرجنتين.. تدخل رائع من سبينس ساعة | في المونديال
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