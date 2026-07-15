مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) الأرجنتين.. تدخلات قوية

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 21:36

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا

يلعب منتخب إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق12 تدخلات قوية من الجانبين واعتراضات مستمرة من اللاعبين

ق4 استئناف المباراة

ق3 مشادة مبكرة بين لاعبي الفريقين وتوقف المباراة

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين إنجلترا
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