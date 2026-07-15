مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) الأرجنتين.. تسديدة قوية من فيرنانديز

يلعب منتخب إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق42 بطاقة صفراء جديدة لليساندرو مارتينيز

ق39 تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز لكن أعلى العارضة

ق37 أول بطاقة صفراء بعد 16 خطأ

ق12 تدخلات قوية من الجانبين واعتراضات مستمرة من اللاعبين

ق4 استئناف المباراة

ق3 مشادة مبكرة بين لاعبي الفريقين وتوقف المباراة

انطلاق المباراة