انتهت كأس العالم - إنجلترا (1)-(2) الأرجنتين.. نهاية المباراة

يلعب منتخب إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق92 جوووووووووول لاوتارو مارتينيز يسجل الثاني

ق86 جوووووول قااااااتل بتسديدة من إنزو فيرنانديز

ق78 رأسية من نيكولاس جونزاليس لكن بجوار القائم

ق76 القائم يتصدى لرأسية ماك أليستر

ق69 بيكفورد يتصدى بطريقة رائعة من رأسية نيكولاس جونزاليس

ق58 تدخل ناجح من سبينس يمنع التعادل

ق55 جووووووووول جوردون

ق50 بطاقة صفراء لكريستيان روميرو

ق47 بيكفورد يتصدى أمام ألفاريز

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 بطاقة صفراء جديدة لليساندرو مارتينيز

ق39 تسديدة قوية من إنزو فيرنانديز لكن أعلى العارضة

ق37 أول بطاقة صفراء بعد 16 خطأ

ق12 تدخلات قوية من الجانبين واعتراضات مستمرة من اللاعبين

ق4 استئناف المباراة

ق3 مشادة مبكرة بين لاعبي الفريقين وتوقف المباراة

انطلاق المباراة