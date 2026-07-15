مانشستر يونايتد يعلن خضوع أوجارتي لجراحة في الركبة

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

إصابة مانويل أوجارتي

أعلن مانشستر يونايتد خضوع مانويل أوجارتي لاعب وسط الفريق لجراحة ناجحة لعلاج إصابة في أربطة الركبة.

وتعرض أوجارتي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب أوروجواي في كأس العالم أمام إسبانيا في دور المجموعات.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: "يؤكد مانشستر يونايتد أن مانويل أوجارتي خضع لجراحة ناجحة لعلاج إصابة في أربطة الركبة، تعرض لها أثناء تمثيله منتخب أوروجواي في كأس العالم".

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وواصل "سيبدأ أوجارتي الآن مرحلة إعادة التأهيل ضمن رحلة تعافيه، تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الطاقم الطبي وموظفي الأداء في النادي".

وأتم "يتمنى جميع أفراد مانشستر يونايتد الشفاء العاجل لمانويل، وسيواصلون دعمه في كل خطوة من خطوات تعافيه".

وتأتي إصابة أوجارتي لتوجه ضربة قوية إلى خطط اللاعب، بعدما كانت هناك إمكانية لرحيله عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر يونايتد مستعدا لبيع أوجارتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وفقا لشبكة توك سبورت، وهو نصف المبلغ الذي دفعه النادي للتعاقد معه من باريس سان جيرمان في عام 2024.

وخاض أوجارتي 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه شارك بمعدل يزيد قليلا على 40 دقيقة في المباراة، في ظل المنافسة القوية على مراكز خط الوسط.

ولم يشارك لاعب الوسط الأوروجوياني في آخر 5 مباريات لمانشستر يونايتد خلال موسم 2025-2026.

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