كأس العالم - سيميوني أساسي مع الأرجنتين ضد إنجلترا.. ودي باول على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا

دفع ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بجيوليانو سيميوني في التشكيل الأساسي أمام إنجلترا.

جوليانو سيميوني

النادي : أتلتيكو مدريد

الأرجنتين

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة إنجلترا مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم 2026.

ويتواجد رودريجو دي باول على مقاعد بدلاء الأرجنتين أمام إنجلترا.

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بينما يستمر الثنائي ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: نيكولاس تاليافيكو – ليساندرو مارتينيز – كريستيان روميرو – ناهول مولينا

الوسط: لياندرو باريديس – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فيرنانديز

الهجوم: خوليان ألفاريز – ليونيل ميسي - جيوليانو سيميوني

وحقق منتخب إنجلترا الفوز أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

بينما تخطى منتخب الأرجنتين نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إسبانيا في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل.

فيما يلعب الخاسر أمام فرنسا يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

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