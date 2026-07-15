كأس العالم - روجرز وسبينس أساسيان مع إنجلترا ضد الأرجنتين

دفع توماس توخيل باللاعب مورجان روجرز في التشكيل الأساسي لمنتخب إنجلترا أمام الأرجنتين.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 في أمريكا.

كما يبدأ الثنائي ريس جيمس ودجيد سبينس في التشكيل الأساسي لمنتخب إنجلترا.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: ريس جيمس – جون ستونز – مارك جيهي - دجيد سبينس

الوسط: ديكلان رايس – إليوت أندرسون – جود بيلينجهام

الهجوم: مورجان روجرز – هاري كين – أنتوني جوردن

وحقق منتخب إنجلترا الفوز أمام النرويج بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

بينما تخطى منتخب الأرجنتين نظيره السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إسبانيا في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل.

فيما يلعب الخاسر أمام فرنسا يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.