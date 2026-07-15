كأس العالم - موندو: لابورت يُعرض على برشلونة لتعزيز دفاع الفريق

ارتبط اسم إيميريك لابورت مدافع أتلتيك بلباو، بالانتقال إلى برشلونة خلال الساعات الأخيرة.

ويخوض لابورت مع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم 2026 وقاد المنتخب لتحقيق الانتصار أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء والتأهل لنهائي البطولة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن لابورت عُرض على النادي الكتالوني قبل عدة أسابيع، بعدما قدم مستويات مميزة مع منتخب إسبانيا الذي بلغ نهائي كأس العالم، وشكل ثنائيا قويا مع باو كوبارسي.

ويبلغ لابورت 32 عاما، ويجيد اللعب بقدمه اليسرى، لكنه لم يمض سوى 10 أشهر مع أتلتيك بلباو منذ عودته إلى النادي قادما من النصر السعودي مقابل 10 ملايين يورو.

ويمتد عقد المدافع الإسباني الفرنسي مع أتلتيك بلباو حتى عام 2028، كما يعد أحد العناصر الأساسية في الفريق، ويحصل على راتب جيد.

ويستعد أتلتيك بلباو لبدء حقبة جديدة مع المدرب الألماني إدين تيرزيتش، الذي سيتولى قيادة الفريق خلفا لإرنستو فالفيردي.

لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة حال قرر التحرك لضم لابورت، في ظل توتر العلاقات مع أتلتيك بلباو بعد ما حدث في ملف نيكو ويليامز خلال صيفي 2024 و2025.

وبالتالي، لن يكون النادي الباسكي مستعدا لتقديم أي تسهيلات لبرشلونة حال تقدم الأخير بعرض رسمي للتعاقد مع المدافع.

وكان لابورت قد دخل دائرة اهتمام برشلونة في أكثر من مناسبة، إلا أن رفض أتلتيك بلباو التفاوض بشأنه مما دفعه في النهاية إلى الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2017-2018.

وخاض لابورت مع أتلتيك بلباو 252 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 8 آخرين.