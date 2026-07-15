محامي زيزو: الزمالك خسر قضيته ويجب أن يعترف بذلك.. ونراكم بالاستئناف أمام اتحاد الكرة

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - زيزو

انتقد أشرف عبد العزيز محامي أحمد سيد "زيزو" احتفاء الزمالك -على حد تعبيره- بالحكم الذي صدر من لجنة شؤون اللاعبين بشأن القضية بين الطرفين.

ويرى عبد العزيز أن الزمالك خسر قضيته أمام زيزو وأن الاتحاه الآن للاستئناف أمام اتحاد الكرة قبل اللجوء للمحكمة الرياضية.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي:

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"للمرة الثانية توضح لجماهيرك إنك كسبت وتنسى إنك قدمت شكوى طالبت فيها بالآتي:

1- إلزام اللاعب بسداد مبلغ 25,000,000 جنية فقط وقدره خمسة وعشرون مليون جنيه.

2- طلب الإطلاع على جواز سفر اللاعب أحمد مصطفى سيد زيزو للتأكد من حصوله على تأشيرة أمريكا والمستندات المقدمة للسفارة.

3- توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر على اللاعب أحمد مصطفى سيد زيزو.

4- توقيع غرامة مالية على اللاعب تتناسب مع عقده مع نادي الزمالك الذي يقدر بعشرات الملايين طبقا للمادة 11 من لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

5- توقيع عقوبة مالية على نادي الأهلي.

6- احتفاظ النادي بحقه في التعويض.

أنت خسرت ويجب أن تعترف بذلك مع تحياتي نرى سيادتكم بالاستئناف أمام اتحاد الكرة حتى نلتقي أمام فيفا، وللعلم قدمت طلب لاتحاد الكرة بإرسالي حيثيات القرار الذي فزت به".

وأخطرت لجنة شؤون اللاعبين، الزمالك بحفظ شكوى زيزو لاعب الأهلي ضد القلعة البيضاء.

ويأتي قرار اللجنة بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين قبل أن تستقر على حفظها.

وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده في صيف 2025 وانضم إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم مجانا.

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

وشارك زيزو مؤخرا مع منتخب مصر في الوصول لدور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وشارك زيزو في 4 مباريات مع مصر خلال البطولة.

وشارك زيزو بقميص الأهلي حتى الآن في 32 مباراة خلال موسمه الاول ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 آخرين.

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