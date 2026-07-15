تقرير: مفاجأة في تشكيل إنجلترا أمام الأرجنتين

قرر توماس توخيل مدرب إنجلترا، إجراء تبديل مفاجئ في تشكيل منتخب الأسود الثلاثة أمام الأرجنتين.

ويلتقي منتخبا إنجلترا والأرجنتين في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وكشفت ذا أثلتيك، عن قرار توخيل بالبدء بـ مورجان روجرز في مركز الجناح الأيمن.

وفضل مدرب إنجلترا، البدء بـ روجرز على حساب نوني مادويكي، وبوكايو ساكا.

ولم يخض روجرز سوى مباراة واحدة أساسيا أمام بنما في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

فيما حل كبديل في كافة المباريات الأخرى أمام كرواتيا لمدة 18 دقيقة، وأمام غانا 17 دقيقة، وأمام المكسيك دقيقة واحدة، وأمام النرويج 31 دقيقة.

ونجح في المساهمة بهدف وحيد أمام النرويج في الدور ربع النهائي.

فيما لم يستخدمه توخيل في مباراة الكونغو الديمقراطية بدور الـ 32 والتي نجح فيها منتخب إنجلترا في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

وبدأ مادويكي على الجانب الأيمن أساسيا في 4 مباريات، وساكا في مباراتين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام إسبانيا في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل.

فيما يلعب الخاسر أمام فرنسا يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.