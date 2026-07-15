إلى الهاوية.. مأساة بوردو تتواصل وهبوط جديد للدرجة السادسة الفرنسية

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 19:50

كتب : FilGoal

نادي بوردو الفرنسي

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للجنة الفرنسية للبطولات الوطنية استبعاد نادي بوردو من مسابقاتها.

وبذلك سيهبط بوردو إداريا من دوري الدرجة الخامسة الفرنسية التي احتل بها الموسم الماضي المركز الثاني.

ويأتي ذلك بعد فشل مُلاك النادي جمع 10 ملايين يورو لضمان مشاركة الفريق في الموسم المقبل.

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كما باءت محاولات النادي للعثور على مستثمر آخر بالفشل.

وسيكون أفضل حل للنادي هو المشاركة في الدوري الإقليمي الفرنسي الذي يساوي الدرجة السادسة.

وتعرض نادي بوردو لضربة قوية في 2024 بهبوطه للدرجة الثالثة بعد إشهار إفلاسه.

ورفض أكثر من مستثمر خلال تلك الفترة شراء النادي الفرنسي الذي أبرزهم أوليفر كان حارس ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق وشركة فينواي المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي.

ويمتلك بوردو تاريخا عريقا إذا توج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات وكأس فرنسا 4 مرات والسوبر الفرنسي 3 مرات.

يذكر أن جيرارد لوبيز مالك النادي أفلس تحت قيادته 3 فرق هي بوافيشتا البرتغالي وموسكورن البلجيكي وأخيرا بوردو الفرنسي.

بوردو الدوري الفرنسي
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