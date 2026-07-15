إلى الهاوية.. مأساة بوردو تتواصل وهبوط جديد للدرجة السادسة الفرنسية

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للجنة الفرنسية للبطولات الوطنية استبعاد نادي بوردو من مسابقاتها.

وبذلك سيهبط بوردو إداريا من دوري الدرجة الخامسة الفرنسية التي احتل بها الموسم الماضي المركز الثاني.

ويأتي ذلك بعد فشل مُلاك النادي جمع 10 ملايين يورو لضمان مشاركة الفريق في الموسم المقبل.

كما باءت محاولات النادي للعثور على مستثمر آخر بالفشل.

وسيكون أفضل حل للنادي هو المشاركة في الدوري الإقليمي الفرنسي الذي يساوي الدرجة السادسة.

📄 Nouveau document concernant la commission d'appel de la DNCG Amateur : Relevé de décisions du 15 juillet 2026https://t.co/1R0L9EuLor pic.twitter.com/tYO3GX6QAO — DNCG_BOT (@DNCGBot) July 15, 2026

وتعرض نادي بوردو لضربة قوية في 2024 بهبوطه للدرجة الثالثة بعد إشهار إفلاسه.

ورفض أكثر من مستثمر خلال تلك الفترة شراء النادي الفرنسي الذي أبرزهم أوليفر كان حارس ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق وشركة فينواي المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي.

ويمتلك بوردو تاريخا عريقا إذا توج بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات وكأس فرنسا 4 مرات والسوبر الفرنسي 3 مرات.

يذكر أن جيرارد لوبيز مالك النادي أفلس تحت قيادته 3 فرق هي بوافيشتا البرتغالي وموسكورن البلجيكي وأخيرا بوردو الفرنسي.