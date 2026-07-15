خبر في الجول - أوكا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى زد

أتم نادي زد إجراءات ضم محمود أوكا، جناح فريق حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن أوكا أجرى الكشف الطبي في نادي زد.

كما وقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق لمدة 3 مواسم، حسبما علم FilGoal.com

وكان مقررا أن ينتهي تعاقده مع حرس الحدود في صيف 2027، إلا أن نادي زد قام بسداد القيمة المالية نظير انتقال اللاعب.

وهبط فريق حرس الحدود إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الـ 12 في مجموعة الهبوط.

فيما احتل زد المركز الثاني بمجموعة الهبوط برصيد 49 نقطة.

وتأهل زد للمباراة النهائية لكأس مصر قبل الخسارة أمام بيراميدز.

ولعب أوكا الموسم الماضي 36 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 3 أهداف.