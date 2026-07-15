محافظ الدقهلية يكرم إمام عاشور.. ويعلن موعد استقبال ياسر إبراهيم

كرمت محافظة الدقهلية، إمام عاشور لاعب المنتخب المصري، تقديرا لما قدمه في كأس العالم.

وشارك إمام عاشور أساسيا في كافة مباريات المنتخب في كأس العالم الذي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشفت محافظة الدقهلية في بيان لها، عن استقباله طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إمام عاشور.

إمام عاشور أحد أبناء محافظة الدقهلية والمولود في مركز السنبلاوين

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفين في شباك بلجيكا وأستراليا.

ورحب المحافظ باللاعب، معرباً عن فخره بما يقدمه أبناء الدقهلية من نماذج مشرّفة في مختلف المجالات.

وأهدى المحافظ درع محافظة الدقهلية لإمام عاشور، متمنيا له دوام التوفيق مع مصر والنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

كما أعلن المحافظ، تنظيم تكريم لياسر إبراهيم مدافع المنتخب، بعد عودته من السفر بالخارج، تقديرًا لإسهاماته مع المنتخب.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 قبل الخروج بسيناريو درامي أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.