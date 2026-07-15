محافظ الدقهلية يكرم إمام عاشور.. ويعلن موعد استقبال ياسر إبراهيم

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 19:05

كتب : رضا السنباطي

طارق مرزوق محافظ الدقهلية مع إمام عاشور

كرمت محافظة الدقهلية، إمام عاشور لاعب المنتخب المصري، تقديرا لما قدمه في كأس العالم.

وشارك إمام عاشور أساسيا في كافة مباريات المنتخب في كأس العالم الذي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشفت محافظة الدقهلية في بيان لها، عن استقباله طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إمام عاشور.

أخبار متعلقة:
إمام عاشور: الدقائق الأخيرة أمام الأرجنتين كانت قاسية.. ووالدتي أنقذتني من النيران إمام عاشور: صلاح لا يعوض.. وهذا ما حدث في لقطة حسام حسن الشهيرة إمام عاشور: شعرت بأنني سأسجل أمام بلجيكا.. ووالدتي كانت تريد التشاجر مع زيكو

إمام عاشور أحد أبناء محافظة الدقهلية والمولود في مركز السنبلاوين

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفين في شباك بلجيكا وأستراليا.

ورحب المحافظ باللاعب، معرباً عن فخره بما يقدمه أبناء الدقهلية من نماذج مشرّفة في مختلف المجالات.

وأهدى المحافظ درع محافظة الدقهلية لإمام عاشور، متمنيا له دوام التوفيق مع مصر والنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

May be an image of text

كما أعلن المحافظ، تنظيم تكريم لياسر إبراهيم مدافع المنتخب، بعد عودته من السفر بالخارج، تقديرًا لإسهاماته مع المنتخب.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 قبل الخروج بسيناريو درامي أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

May be an image of dais and text

May be an image of the Oval Office, dais and text

May be an image of the Oval Office, dais and text

منتخب مصر كأس العالم إمام عاشور
نرشح لكم
كأس العالم - موندو: إيمريك لابورت يعرض على برشلونة لتعزيز دفاع الفريق تقرير: مفاجأة في تشكيل إنجلترا أمام الأرجنتين ذا أثلتيك: مانزامبي يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى أستون فيلا كأس العالم - كرواتيا تطالب "فيفا" بتفسير قرارات التحكيم أمام البرتغال كونتي: هيثم حسن أكثر من أعجبني في كأس العالم كأس العالم - منتخب هايتي يعلن إقالة مدربه مينيه "ظهري لم يعد يتحمل".. الكشف عما قاله ساليبا وقت إصابته أمام إسبانيا ليفربول يؤجل مفاوضات تجديد عقد ماك أليستر
أخر الأخبار
كأس العالم - موندو: إيمريك لابورت يعرض على برشلونة لتعزيز دفاع الفريق 6 دقيقة | في المونديال
محامي زيزو: الزمالك خسر قضيته ويجب أن يعترف بذلك.. ونراكم بالاستئناف أمام اتحاد الكرة 22 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مفاجأة في تشكيل إنجلترا أمام الأرجنتين 28 دقيقة | في المونديال
إلى الهاوية.. مأساة بوردو تتواصل وهبوط جديد للدرجة السادسة الفرنسية 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أوكا يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى زد ساعة | ميركاتو
محافظ الدقهلية يكرم إمام عاشور.. ويعلن موعد استقبال ياسر إبراهيم ساعة | في المونديال
الزمالك يعلن مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاته من زيزو ساعة | الدوري المصري
مارسيليا: روما لم يقدم عرضا لضم جرينوود.. وفنربخشة كان الوحيد بشكل رسمي ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2 حسام حسن: الحكم ظلمنا أمام الأرجنتين.. وتمنيت وجود هذا الثنائي في كأس العالم 3 كأس العالم - كولينا يحسم الجدل حول الحالات التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين 4 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس