مارسيليا: روما لم يقدم عرضا لضم جرينوود.. وفنربخشة كان الوحيد بشكل رسمي

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 18:56

كتب : FilGoal

ميسون جرينوود

كشف نادي مارسيليا الفرنسي أن روما الإيطالي لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع مايسون جرينوود خلال فترة الانتقالات.

وأعلن مارسيليا يوم الأربعاء انتقال لاعبه ميسون جرينوود إلى فنربخشة التركي.

وقال جريجوري لورينزي المدير الرياضي لمارسيليا في مؤتمر صحفي: "تعلمون جميعا مدى تعقيد وضع جرينوود، خاصة فيما يتعلق بصورة اللاعب".

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وأضاف: "فنربخشة هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي لضمه".

وكان روما قد أبدى اهتماما بضم اللاعب طوال الصيف، مع تقارير أشارت إلى إمكانية تقديم عرض يتجاوز 42 مليون يورو، لكنه لم يتحول إلى عرض رسمي.

وأوضح لورينزي: "الأندية لم تتقدم بعروض كما أشيع، السوق هو من حدد قيمة اللاعب".

وتابع: "كنا نعتقد أن هناك عدة أندية مهتمة، لكن ذلك لم يحدث، لذا كان الانتقال إلى فناربخشة هو الحل الأفضل للجميع".

واختار جرينوود الانتقال إلى فنربخشة في ظل العرض المالي الأفضل، خاصة مع الفوارق الضريبية التي سمحت براتب أعلى.

وكان اللاعب قد غادر مانشستر يونايتد في وقت سابق، قبل أن ينتقل إلى مارسيليا ويقدم مستويات مميزة.

وجاءت الصفقة في النهاية مقابل نحو 39 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز، في ظل قلة العروض المقدمة لضمه.

انضم جرينوود إلى أولمبيك مارسيليا في صيف عام 2024.

خلال موسمه الأول، خاض 36 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في 28 هدفًا، بعدما سجل 22 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأسهمت هذه الأرقام المميزة في احتلال مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي موسم 2025-2026، أكد جرينوود أهميته داخل الفريق، بعدما شارك في 45 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

كما أنهى الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وإلى جانب أرقامه الفردية، ترك جرينوود بصمة واضحة في مارسيليا بفضل إمكاناته الفنية وتأثيره الكبير في المنظومة الهجومية للفريق، كما اختير ضمن القائمة النهائية المكونة من خمسة لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية لموسم 2025-2026.

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